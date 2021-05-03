Неделя после Пасхи называется Светлой седмицей.

2 мая христиане отметили светлую Пасху, однако на этом её празднования не заканчивается. Иисус после воскрешения сорок дней пребывал со своими учениками до своего Вознесения на небо. В течение сорока дней после Пасхи верующие чествуют Христа, поминают усопших близких и усердно молятся. Первая неделя после Пасхи называется Светлой неделей. В 2021 году она длится с 3 до 9 мая.

Что принято делать в Светлую неделю

В Светлую седмицу проводится несколько крупных богослужений, а в церквях звучит радостный колокольный звон. В 2021 году посещать богослужения в храме может быть небезопасно, поэтому их можно просмотреть онлайн. В эту неделю нельзя венчаться и жениться. В течение недели на подоконник выставляли зажжённую свечу, чтобы погибшие нашли дорогу на небо.

Читайте такжеВыходные в мае: сколько дополнительных дней отдыха получат украинцыВ конце Светлой недели на воскресенье проводят Проводы или Радоницу - день поминания умерших родных и близких. В этот день посещают могилы на кладбище, проводят уборку и приносят цветы. Часто семья собирается за столом у могилы усопшего с едой и алкогольными напитками. Однако церковь не одобряет таких ритуалов.

Священники в эту неделю рекомендуют помогать бедным и нуждающимся, а также оказывать поддержку родным. Также не нужно оставлять на могилах пасхи и сладости - лучше раздать их нуждающимся или крестникам. В Светлую неделю часто молятся покойным родным, просят упокоения их души или прощения за земную обиду.

Приметы в Светлую неделю

Если обмыть иконы колодезной или родниковой водой - в семье будет денежная прибыль.

Если молодые люди без пары не будут учавствовать в праздничном обеде, то брак в этом году не заключат.

С утра сегодня нужно умыться святой водой, чтобы было здоровье. Взрослые сначала умывают младших, а потом умываются сами.

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Автор: Екатерина Пулатова