Праздничные службы будут проводиться с учетом карантинных требований и транслироваться онлайн, чтобы верующие могли их увидеть, оставаясь дома.

Пасха – главный праздник в православном календаре. В этом году Светлое Христово Воскресение будет отмечаться 2 мая.

Особенности празднования Пасхи 2021

Празднование Светлого Христова Воскресения традиционно начинается с богослужения в храмах, которое проходит в ночь на Пасху.

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Так, в большинстве случаев храмы на Пасху будут открыты, освящение куличей будет осуществляться на открытом воздухе, а при необходимости служба также будет проходить на улице. Кроме того, пасхальные богослужения будут транслироваться онлайн, чтобы верующие могли их увидеть, оставаясь дома.

Где смотреть трансляции богослужений на Пасху

Православная церковь Украины (ПЦУ)

Пасхальное богослужение начнется в полночь 2 мая в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Онлайн-трансляция будет осуществляться в Facebook на официальной странице ПЦУ и митрополита Епифания, а также на YouTube-канале Михайловского Златоверхого собора.

Кроме того, праздничную службу на Пасху будут показывать общественные телеканалы "UA: перший" и "UA: Крым".

Украинская греко-католическая церковь

Праздничное богослужение будет осуществляться с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве и транслироваться с 7:30 воскресенья, 2 мая. Посмотреть его онлайн можно будет на YouTube-канале "Живое ТВ "и на телеканалах "UA: перший" и "UA: Крым".

Украинская православная церковь

Праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре начнется 1 мая в 23 часа. Онлайн-трансляция будет осуществляться на YouTube-канале Лавры.

Трансляция службы на Пасху в регионах

Львовская область

Пасхальное богослужение из собора Святого Юра во Львове будет осуществлять УГКЦ. Пасхальная Утреня начнется в субботу, 1 мая, в 21:30. Facebook и на официальном YouTube-канале.

Тернопольская область

Трансляцию богослужения из Почаевской лавры УПЦ можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале.

Кроме того, онлайн-трансляцию пасхальной службы будет проводить Архикафедральный собор непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ в Тернополе. Начнется она 2 мая в 6 часов на канале собора в YouTube.

Харьковская область

Трансляция пасхального богослужения из Иоанно-Богословского храма ПЦУ в Харькове будет осуществляться на YouTube-канале и начнется в полночь 2 мая.

Кроме того, на официальной странице в Facebook прихода св. Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове можно будет посмотреть онлайн службу. Она начнется 2 мая в 6:00.

Винницкая область

Праздничная служба из храма Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ в Виннице будет транслироваться на официальной странице прихода в Facebook. Начнется она в 7:30 в воскресенье, 2 мая.

ПЦУ будет осуществлять трансляцию службы из Спасо-Преображенского кафедрального собора Винницы. Она будет доступна онлайн с полуночи 2 мая на странице Винницко-Барской епархии ПЦУ в Facebook.

Житомирская область

Посмотреть богослужение из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ можно будет с 23:30 субботы, 1 мая. Трансляция будет осуществляться на официальном YouTube-канале.

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Автор: Алина Вишневская