Собрали колоритные и веселые щедривки - короткие и не очень - которые легко и просто запомнить.

Накануне Нового года, в Щедрый вечер по новому календарному стилю, в Украине принято щедровать. Давний обряд щедрования состоит из переодеваний в фольклорных персонажей и животных - Маланку, козу, цыгана, деда и других. В костюмах дети и взрослые ходят от дома к дому, поют и рассказывают щедривки и желают хозяевам здоровья, добра и достатка в новом году. В этой подборке мы собрали лучшие щедривки - для девочек, мальчиков и взрослых - на украинском языке.

Красивые щедривки 2024 для взрослых

Так как в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый стиль, то день святой Мелании, а в народе Маланки и Щедрый вечер, сместился на 13 дней раньше. По новому календарю его отмечают 31 декабря - и в этот же день щедруют.

Щедривки - это величальные украинские народные обрядовые песни. От колядок они отличаются тем, что колядки в основном прославляют рождение Христа, а щедривки, текст которых бывает так же короткий и длинный, желают благополучия семье, богатого урожая и т.д.

Видео дня

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості до речі

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято.

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Гарно й щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Добрі будуть справи й дії,

Ваші справдяться надії!

Миру й щастя вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом -

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати-Україна!

***

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки -

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати...

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати!

Короткие щедривки для детей

Маленькие щедривки хорошо учить с детьми - тексты легко запоминаются. Такие прикольные щедривки особенно нравятся самым маленьким.

Під обрусом сіно, на обрусі свічка,

На всю хату пахне свіжа паляничка.

На радість дорослим на втіху малечі

Йде до нас у гості Щедрий добрий вечір!

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала.

- Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче - давай нам.

Як холодне - нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Щедрик-ведрик,

Толя й Петрик

Стежку торують,

Ходять-мандрують,

Людям бажають

Щастя-врожаю.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка -

Жита мисочка,

Із сніпочка -

Ціла бочка.

Мені - млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

***

Щедрик добрий, я не гірший.

Дайте млинця, котрий більший.

Що щедрушка - то пампушка,

Що щедреник - то й вареник.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком вас вітала.

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кури в вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав!

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