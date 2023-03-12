Народный праздник 12 марта известен под названиями Прокоп перезимний, Дорогорушитель.

Христиане отмечают церковный праздник 12 марта в честь святого Прокопия Декаполита. С этого дня в давние времена дороги начинали разрушаться, покрываться грязью и постепенно превращаться в бездорожье. Из-за этого день получил название Дорогорушитель. Наши предки в этот период не могли отправляться в далекую дорогу, и проводили дни дома.

Во времена Киевской Руси в этот день перед отправкой в путь проверяли и "слушали" дорогу. Для этого проходили немного пешком и проверяли, не слишком ли мягкая земля и не капает ли вода с крыш. Если подозревали, что скоро будет оттепель и реки разольются, то в путь было отправляться опасно. А если земля была твердой и мерзлой, то охотники отправлялись на охоту.

12 марта считается очень удачным днем для посевных работ, высаживания растений в теплицу и на рассаду. А если три дня подряд не было морозов, то можно уже сеять семена на огороде. Ранее УНИАН писал, что посадить в марте в открытый грунт.

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Что нельзя делать 12 марта

Если отправились в далекую дорогу в этот день, нельзя в пути ругаться матом, громко петь, свистеть, кричать.

В день Прокопа, по давним поверьям, дверь дома должна быть открытой для гостей и родных. Нельзя в эту дату отказываться впускать человека, если он пришел в гости. Также нельзя отказывать друзьям и родным в помощи.

Приметы погоды 12 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на вербе появились первые листочки, то уже можно сеять ранние овощи и зелень.

Овцы громко и часто блеют - к ухудшению погоды.

Подснежники распустились - пора вспахивать землю.

Если день выпадает на новолуние, то можно сажать ягодные кустарники - будет хороший урожай. Если дата выпадает на полнолуние, то можно сажать фруктовые и ореховые деревья.

Если день безоблачный и солнце сильно греет, то март будет теплым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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