Эти овощи, фрукты и цветы можно высаживать на участке в течение всего марта.

Приближается март - первый месяц весны и посадочных работ. Зима в 2023 году была теплой, и весна, скорее всего, будет ранней. Поэтому в этом году можно смело сажать растения в открытый грунт и не боятся, что они замерзнут. УНИАН назвал ранние овощи, фрукты и цветы, которые можно посадить на участке в первый месяц весны.

Какие овощи сажать в марте в открытый грунт

В марте на участке можно высаживать ранние культуры, которые не боятся ночных заморозков и дозревают примерно к концу марта.

Петрушка и укроп . Эти виды зелени довольно неприхотливые и растут почти в любой почве. Их можно высаживать, если температура несколько суток не падает ниже 3°. Сеют укроп и петрушку в бороздки глубиной 3 см на расстоянии 10 см друг от друга.

. Эти виды зелени довольно неприхотливые и растут почти в любой почве. Их можно высаживать, если температура несколько суток не падает ниже 3°. Сеют укроп и петрушку в бороздки глубиной 3 см на расстоянии 10 см друг от друга. Редиска . Можно высеивать с начала марта, но семена лучше брать заранее обработанные и обеззараженные. Сделайте борозды глубиной 2 см на расстоянии 15 друг от друга, и посейте семена. Если ожидаются заморозки с минусовой температурой, то посевы лучше накрыть пленкой до появления листьев.

. Можно высеивать с начала марта, но семена лучше брать заранее обработанные и обеззараженные. Сделайте борозды глубиной 2 см на расстоянии 15 друг от друга, и посейте семена. Если ожидаются заморозки с минусовой температурой, то посевы лучше накрыть пленкой до появления листьев. Морковь . С середины марта можно высаживать ранние сорта морковки. Рекомендуется сеять морковь на грядках, которые ранее были удобрены перегноем. Сделайте глубокие борозды на расстоянии 20 см друг от друга, и присыпьте их золой. Посейте семена моркови, плотно засыпьте почвой и полейте.

. С середины марта можно высаживать ранние сорта морковки. Рекомендуется сеять морковь на грядках, которые ранее были удобрены перегноем. Сделайте глубокие борозды на расстоянии 20 см друг от друга, и присыпьте их золой. Посейте семена моркови, плотно засыпьте почвой и полейте. Горох . Эту культуру можно высаживать когда температура несколько дней подряд не падает ниже 5-7°. На расстоянии 20 см друг от друга сделайте грядки глубиной 4 см. Сейте горох на расстоянии 5 см между семенами.

. Эту культуру можно высаживать когда температура несколько дней подряд не падает ниже 5-7°. На расстоянии 20 см друг от друга сделайте грядки глубиной 4 см. Сейте горох на расстоянии 5 см между семенами. Свекла . Обычно свеклу сажают одновременно с картошкой, но можно высеять её и раньше. Почва для посадки свеклы должна прогреться до 10°. Обычно это бывает в конце марта. Перед посадкой семена замачивают на сутки в термосе с теплой водой, а потом просушивают.

Не забывайте регулярно поливать посевы, если нет дождей.

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Какие деревья сажать в марте в открытый грунт

Плодовые деревья можно сажать после того, как длительное время нет отрицательных температур. В почве не должно быть замерзших комочков. Проследите, чтобы у саженца не набухли почки, иначе сажать его уже поздно.

В марте можно высадить в саду такие деревья:

абрикосы;

вишни и черешни;

ранние сорта груши;

сливы;

персики;

яблони

малина.

Все деревья сажают одинаково - выкапывают большую яму, поливают, высаживают саженец и плотно закапывают корень. Ямы для посадки можно удобрить перегноем, но ни в коем случае не свежим навозом.

Какие цветы сажать в марте в открытый грунт

Клумбой в основном начинают заниматься уже в апреле. Но есть несколько устойчивых к морозам видов цветов, которые можно высаживать в открытый грунт уже в марте. Вот они:

эхинацея - нужно успеть посадить в первой половине марта, иначе будет слишком поздно;

- нужно успеть посадить в первой половине марта, иначе будет слишком поздно; вербена высаживают до 20-ых чисел марта, семена после посева не присыпают землей;

высаживают до 20-ых чисел марта, семена после посева не присыпают землей; азарина - чем раньше посадите, тем раньше зацветет;

- чем раньше посадите, тем раньше зацветет; колокольчики можно сеять в течение всего марта, землей семена не присыпаются;

можно сеять в течение всего марта, землей семена не присыпаются; гелиотроп и лобелия - высаживаются ещё в феврале, но если не успели, то можно посеять их и в марте;

- высаживаются ещё в феврале, но если не успели, то можно посеять их и в марте; тюльпаны чаще высаживают осенью, но при желании можно посадить их в конце марта;

чаще высаживают осенью, но при желании можно посадить их в конце марта; дельфиниум можно высаживать в грунт в марте, если это однолетний сорт.

Перед посадкой цветов обязательно прочтите инструкцию от производителя на упаковке семян.

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