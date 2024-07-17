Из-за перехода на новый календарь Яблочный Спас в Украине будут отмечать раньше.

Второй из трех Спасов, а именно Яблочный Спас, ежегодно христиане встречали 19 августа. В сентябре 2023 года ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь, теперь дата праздника изменилась. УНИАН расскажет, когда по церковному календарю Яблочный Спас теперь, какие традиции существуют.

Когда Яблочный Спас 2024 - дата, происхождение праздника

Яблочный Спас в этом году по новому стилю будет отмечаться 6 августа в день Преображения Господня. Интересно, что Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, а это значит, что во вторник, на который выпадает торжественный день, можно вкусить немного рыбы.

История этого праздника, как и многих других, берет свое начало в дохристианские времена - наши предки считали, что именно с этого дня природа "поворачивает" на осень. Славяне не ели яблок из нового урожая до Яблочного Спаса, это считалось плохой приметой. Когда на Руси появилось христианство, то Яблочный Спас совпал с праздником Преображения Господня - именно в эту дату последователи Иисуса узнали, что именно он и есть Сын Божий.

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Что можно делать на Яблочный Спас - традиции и поверья

На второй Спас (Яблочный) издавна принято ходить на богослужения с яблоками и другими фруктами и овощами, освящать их, а только потом есть. Обязательно такими лакомствами нужно угостить родственников, соседей и нищих людей. Также на яблоке можно погадать - если после освящения фрукта загадать желание и откусить кусочек, можно понять, сбудется задуманное или нет - положительный результат возможен, только если фрукт сладкий.

Еще одна традиция на Яблочный Спас - делать выпечку с яблоками первого урожая. Это могут быть любые кулинарные шедевры - от пирожков до тортов, главное, чтобы выпечка была постной.

Ритуал очищения дома на Яблочный Спас

Наши предки до наступления христианства совершали обряд очищения дома, и хотя церковь такие действия не поддерживает, многие люди в селах и деревнях до сих пор это делают.

Для ритуала нужны:

1 яблоко;

1 церковная свеча;

веревка.

Необходимо разрезать яблоко пополам, вырезать сердцевину. В одну из половинок вставить свечу и поджечь. С такой конструкцией важно обойти весь дом, каждый уголок в нем, постоянно читая молитвы и прося Господа о защите.

В конце весь воск, который натек со свечи, нужно аккуратно переложить во вторую половинку яблока, соединить части фрукта вместе и перевязать веревкой. Последний шаг - унести это всё как можно дальше от дома и закопать. Только после совершения обряда можно приступать к готовке праздничных блюд.

Что нельзя делать на Яблочный Спас - главные запреты

Как и любой другой народно-церковный праздник, Яблочный Спас имеет и свои ограничения. Нарушение правил издавна считалось грехом, поэтому лучше соблюсти традиции. На Яблочный Спас нельзя:

убирать в доме - лучше сделать это до праздника;

работать на огороде;

стирать, шить, вязать;

убивать любых насекомых;

устраивать шумные гуляния;

употреблять спиртное.

Яблочный Спас приходится на половину Успенского поста, а это значит, что верующие не могут позволить себе нарушить пищевую аскезу. Как мы уже говорили, разрешается вкусить немного рыбы и отведать праздничной выпечки с яблоками, но все блюда обязательно должны быть постными.

Приметы на Яблочный Спас

Второй Спас (Яблочный), как и первый - Медовый, и третий - Ореховый, окутан множеством тайн и примет. Вот некоторые из них:

какая погода на Спас - такая будет и на Покрова;

день сухой - осенью дождей окажется мало;

много скворцов на деревьях - к морозному январю;

желтые листья на деревьях предвещают скорое наступление осени.

В старину наши предки, работая в поле, были уверены, что весь урожай зерновых необходимо собрать именно в Яблочный Спас, иначе первый же дождь всё уничтожит.

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