На Старый Новый год готовится щедрая кутья - рецепт блюда публикует УНИАН.

Кутья - главное обрядовое блюдо украинской кухни на все зимние праздники. Различают несколько видов кутьи: постная, голодная, поминальная, богатая. На Щедрый вечер и Старый Новый год готовят щедрую кутью. В неё можно добавлять молоко, сливочное масло и смалец, ведь пост уже закончился. Украинцы считают, что чем богаче и сытнее будет стол на Старый Новый год, тем благополучнее и сытнее будет год.

Богатая кутья на молоке

Ингредиенты:

пшеница - 400 г;

молоко - 750 г;

сливочное масло - 70 г;

мед - 50 г;

мак - 50 г;

сухофрукты - 200 г.

Пшеницу несколько раз промыть и замочить на ночь в холодной воде (хотя в магазине часто продают крупу, которая не требует замачивания). Затем слить воду, залить пшеницу молоком и варить крупу до готовности (30-50 минут). В горячую кашу добавить сливочное масло и остудить под закрытой крышкой.

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Мак залить стаканом теплой воды и оставить на 10 минут. Затем перетереть в ступке до появления белого "молока". Сухофрукты также замочить в теплой воде на 10 минут. Смешать пшеницу, размятый мак, сухофрукты, мед. По желанию разбавить кутью молоком или узваром.

Щедрая кутья из перловки

Ингредиенты:

перловая крупа - 200 г;

мак - 100 г;

грецкие орехи - 100 г;

изюм - 100 г;

курага - 100 г;

мед - 2 ст.л.;

сливки 20% - 70 г.

Перловку промыть несколько раз и залить водой в соотношении 1:2. Варить перловую крупу до полуготовности (25-30 минут). Затем влить в кашу сливки и варить ещё 30 минут. Готовую кашу приправить медом. Мак залить кипятком на 10 минут и растолочь в ступке. Курагу и орехи мелко порубить.

Смешать перловую крупу, мак, курагу, изюм и орехи. По желанию разбавить кутью молоком.

Щедрая кутья с рисом и миндалем

Ингредиенты:

рис длиннозерный -120 г;

молоко - 150 г;

мак - 70 г;

миндаль - 100 г;

изюм - 50 г;

курага - 50 г;

мед - 2 ст.л.

Курагу с изюмом замочить в кипятке, пока варится рис. В отдельной миске также замочить мак. Рис промыть несколько раз, залить поровну водой и молоком. Сварить рис до готовности (примерно 25 минут).

Мак растереть в ступке или перебить блендером. Миндаль слегка поджарить на сухой сковороде и порубить ножом. Курагу мелко нарезать. Смешать вареный рис, миндаль, изюм, курагу и растертый мак. Заправить блюдо медом.

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