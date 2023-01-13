Кутья - главное обрядовое блюдо украинской кухни на все зимние праздники. Различают несколько видов кутьи: постная, голодная, поминальная, богатая. На Щедрый вечер и Старый Новый год готовят щедрую кутью. В неё можно добавлять молоко, сливочное масло и смалец, ведь пост уже закончился. Украинцы считают, что чем богаче и сытнее будет стол на Старый Новый год, тем благополучнее и сытнее будет год.
Богатая кутья на молоке
Ингредиенты:
- пшеница - 400 г;
- молоко - 750 г;
- сливочное масло - 70 г;
- мед - 50 г;
- мак - 50 г;
- сухофрукты - 200 г.
Пшеницу несколько раз промыть и замочить на ночь в холодной воде (хотя в магазине часто продают крупу, которая не требует замачивания). Затем слить воду, залить пшеницу молоком и варить крупу до готовности (30-50 минут). В горячую кашу добавить сливочное масло и остудить под закрытой крышкой.
Мак залить стаканом теплой воды и оставить на 10 минут. Затем перетереть в ступке до появления белого "молока". Сухофрукты также замочить в теплой воде на 10 минут. Смешать пшеницу, размятый мак, сухофрукты, мед. По желанию разбавить кутью молоком или узваром.
Щедрая кутья из перловки
Ингредиенты:
- перловая крупа - 200 г;
- мак - 100 г;
- грецкие орехи - 100 г;
- изюм - 100 г;
- курага - 100 г;
- мед - 2 ст.л.;
- сливки 20% - 70 г.
Перловку промыть несколько раз и залить водой в соотношении 1:2. Варить перловую крупу до полуготовности (25-30 минут). Затем влить в кашу сливки и варить ещё 30 минут. Готовую кашу приправить медом. Мак залить кипятком на 10 минут и растолочь в ступке. Курагу и орехи мелко порубить.
Смешать перловую крупу, мак, курагу, изюм и орехи. По желанию разбавить кутью молоком.
Щедрая кутья с рисом и миндалем
Ингредиенты:
- рис длиннозерный -120 г;
- молоко - 150 г;
- мак - 70 г;
- миндаль - 100 г;
- изюм - 50 г;
- курага - 50 г;
- мед - 2 ст.л.
Курагу с изюмом замочить в кипятке, пока варится рис. В отдельной миске также замочить мак. Рис промыть несколько раз, залить поровну водой и молоком. Сварить рис до готовности (примерно 25 минут).
Мак растереть в ступке или перебить блендером. Миндаль слегка поджарить на сухой сковороде и порубить ножом. Курагу мелко нарезать. Смешать вареный рис, миндаль, изюм, курагу и растертый мак. Заправить блюдо медом.