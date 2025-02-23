В Украине 23 февраля - не праздник, и никогда таким не был, а День защитника в Украине отмечают в другую дату.

День защитника Отечества в Украине отмечали довольно долго: и во времена Союза, и в годы независимости. Но за все это время мало кто задумывался о том, что это за дата на самом деле, и действительно ли она праздничная. Почему 23 февраля больше не отмечают в нашей стране и когда День защитника Украины - рассказываем в материале ниже.

День защитника Отечества 23 февраля - откуда взялся праздник

Дата появилась в 1922 году и называлась День Красной армии и флота, а с 1949-го - День Советской армии и Военно-Морского флота. Хотя по своей исторической сути день 23 февраля для Российской Советской Республики - далеко не праздничный.

Указ о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии вышел в свет 15 января (28 января по новому стилю) 1918 года. Тогда же, в феврале, по свидетельствам историков, Германия объявила войну России, в которой та потерпела поражение - Красная армия оказалась недееспособной, с высоким уровнем дезертирства и непослушания.

Видео дня

23 февраля 1918 года Германия поставила ультиматум: Россия должна была признать независимыми Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию и Украину и подписать с Украиной мирный договор. Ультиматум приняли в тот же день, а 3 марта подписали Брестский мир - на немецких условиях.

Несмотря на это, в 1919-м было предложено отмечать годовщину Красной армии - в день ее создания, 28 января. Тогда это предложение не успели рассмотреть и решили объединить празднование с Днем красного подарка - 17 февраля. Эта дата в тот год пришлась на понедельник, поэтому ее перенесли на ближайшее воскресенье - 23 февраля. Позже, уже в Союзе, чтобы оправдать дату и, вероятно, скрыть позор 1918 года, в прессе появилась информация, что декрет о создании Красной армии был опубликован именно 23 числа.

В 30-х годах был придуман новый миф - о "победе под Псковом и Нарвой", где якобы 23 февраля 1918-го Красная армия в пух и прах разбила немцев. В архивах подтверждения этого не обнаружили - в тот день никаких боев не зафиксировано.

Почему отменили День защитника Отечества в Украине

Сейчас 23 февраля отмечают, как и раньше, в рф, Беларуси, Молдове. Украина, став независимой, праздновала этот день до 2014 года, хотя уже в 1993-м был учрежден официальный День Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 6 декабря.

В 2014 году было решено полностью отказаться от 23 февраля по таким причинам:

это праздник без оснований и реальной истории - она была искажена советской пропагандой;

это советский, а не украинский праздник, который достался в "наследство" и в котором нет украинских реалий;

после российской агрессии 2014 года и развернутой полномасштабной войны рф против Украины в 2022 году дата 23 февраля ассоциируется с российской оккупационной армией и ее преступлениями.

В 2014 году в Украине учрежден государственный праздник 14 октября - День защитника Украины. Дата выбрана не случайно - это церковный праздник Покровы Пресвятой Богородицы, которую испокон веков считают заступницей украинского казачества. После того, как Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, дата праздника сместилась - ныне Покрову и День защитника и защитниц Украины отмечают 1 октября.

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