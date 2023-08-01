Рассказываем, когда отмечают День железнодорожника Украины и почему именно в этот день.

День железнодорожника - это профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта. Ранее в Украине железнодорожники отмечали его в первое воскресенье августа, но в прошлом году дата праздника изменилась и стала фиксированной. Рассказываем, когда день железнодорожника в Украине отмечают теперь, а также историю этого праздника.

Когда День железнодорожника в Украине 2023

Профессиональный праздник День железнодорожника Украины был основан в июле 1993 года указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта Украины. С этого времени он отмечался в первое воскресенье августа. Но в декабре 2002 года указом президента Леонида Кучмы празднование было перенесено на 4 ноября - и эта дата была выбрана неслучайно.

День железнодорожника в Украине - история праздника

4 ноября 1861 года во Львов через Перемышль прибыл первый поезд международного сообщения "Ярослав" из Вены. На то время Львов находился на территории Австро-Венгрии, но исторически он является украинским городам. Поэтому именно этот день и считается началом современной истории железных дорог в Украине. Хотя многие железнодорожники и сейчас по привычке отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье августа.

Видео дня

В День железнодорожника принято поздравлять всех работников железнодорожного транспорта. Во время войны оны выполняют чрезвычайно важную и сложную работу - с начала войны "Укрзалізниця" эвакуировала на запад Украины и за рубеж несколько миллионов украинцев. Благодаря слаженной работе Украину смогли посетить мировые знаменитости и политики. Железнодорожникам приходилось работать неделями без выходных, а многим - сутками на ногах. Некоторые из них погибли на работе из-за вражеских обстрелов железнодорожных станций.

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