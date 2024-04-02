Называем шесть книг современных украинских авторов, с которыми ребенок полюбит читать.

Детские книги должны быть одновременно поучительными и простыми для понимания, весёлыми и с правильной моралью. Хорошее произведение на всю жизнь привьет малышу любовь к литературе. В Международный день детской книги 2 апреля мы перечислили лучшие детские книги современных украинских писателей, после которых ребенок гарантированно полюбит читать.

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"Тайна казацкого клада", Андрей Кокотюха

Эта веселая приключенческая книга будет интересна детям среднего школьного возраста. Она рассказывает о группе друзей, которые во время школьных каникул нашли спрятанный клад казаков. Написанная простым языком история рассказывает о настоящей дружбе, первой влюбленности, перевоспитании хулиганов, а также в доступной манере рассказывает юным читателям, кто такие казаки и почему украинцы должны гордиться своим наследием.

"Единица с обманом", Всеволод Нестайко

Мастер детской литературы Всеволод Нестайко умеет писать захватывающие, поучительные и позитивные детские книги. Собрание рассказов "Единица с обманом" понравится самым маленьким читателям от 6 до 12 лет. Автор правдоподобно и очень трогательно описал характеры школьников, которые борются за первенство в школе.

В обычных школьных ситуациях Нестайко описывает знакомые каждому типажи. Среди его героев есть отличники, спортсмены, задиры, любители природы, лидеры и другие персонажи, которые полюбятся юным читателям. "Единица с обманом" легко читается, отлично развлекает и учит детей ценит свою уникальность и уважать близких.

"36 и 6 котов", Галина Вдовиченко

Милая и забавная книга Галины Вдовиченко полюбится детям младшего школьного возраста. Книга не зря так называется - писательница действительно описала 36 взрослых и 6 маленьких котов, придумав каждому образ и характер. Юные любители животных будут в восторге от приключений котов и их новой хозяйки.

"Малышам об интимных вещах", Юлия Ярмоленко

Книга Юлии Ярмоленко обязательна к приобретению семьям, которые понимают важность сексуального образования. Эта энциклопедия доступно и честно рассказывает детям о половых органах, интимной гигиене, личной безопасности, процессе взросления, о поведении в интернете.

В понятной самым маленьким читателям форме автор рассказывает о том, откуда берутся дети, чем отличаются мальчики и девочки и как отстаивать свои личные границы. Юлия Ярмоленко остается честной с читателями и дает ответы на самые сложные и неловкие вопросы. "Малышам об интимных вещах" рекомендуется детям от 3 до 8 лет.

"Чудесное чудище", Сашко Дерманский

Увлекательная и написанная доступная языком трилогия рассказывает о невероятных приключениях, крепкой дружбе и толерантности. Главные герои книги - обычная школьница Соня и большое розовое чудовище Чу с добрейшим характер. Чу нарушил главный запрет всех чудовищ - подружился с человеком. Чтобы избежать наказания, он должен собрать семь благодарностей от людей, с чем ему помогает подруга Соня. Рекомендуется детям до 12 лет.

"Большой город, маленький зайчик или Мёд для мамы", Иван Малкович и София Ус

Милая и добрая детская книга от основателя издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Ивана Малковича полюбится малышам дошкольного и младшего школьного возраста. Сюжет рассказывает о маленьком зайчонке, чья мама заболела. Зайчик отправился в магазин за мёдом, который вылечит маму, но быстро заблудился в большом городе. К счастью, он быстро завел друзей, которые помогут ему добыть лекарство. Книга читается очень легко благодаря простым словам, крупным буквам и милым иллюстрациям.

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