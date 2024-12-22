Знаменитый дубайский шоколад можно приготовить в домашних условиях, чтобы не переплачивать за оригинал.

Дубайский шоколад компании Fix стал кулинарным хитом 2024 года и самым желанными десертом в мире. Обзоры на десерт в соцсетях собирают миллионы просмотров, а многие туристы посещают ОАЭ только ради его дегустации. Впрочем, отзывы о новинке являются противоречивыми. Мы рассказали, что такое дубайский шоколад, как он появился и почему стал хитом.

В чем особенность дубайского шоколада

Дубайский шоколад - это десерт родом из ОАЭ, который содержит большое количество сложнокомпонентной начинки. Каждая плитка изготовляется вручную. По сути это полноценный десерт с шоколадным покрытием.

Лакомство придумала дубайская любительница сладкого Сара Хамуда, которая во время беременности превратила хобби в бизнес. Шоколад появился в 2021 году и с тех пор выпускается под брендом Fix. Существует несколько вкусов: печенье и чизкейк, тесто филло и карамель, чай и хрустящие шарики. Но самым известным стал шоколад с фисташковой пастой и тестом катаифи.

Хотя дубайский шоколад выпускается уже несколько лет, всемирно известным он стал в 2024 году. Популярность пришла, когда блогеры-милионники в TikTok начали делать обзоры на десерт. Именно из-за соцсетей бренд стал таким желанным.

Ещё одной особенностью десерта является высокая цена. 20 долларов - вот сколько стоит оригинальный дубайский шоколад. Это примерно 830 гривень. В интернете также можно найти плитки стоимостью от 1000 до 1500 гривен. Причина такой цены - использование натуральных ингредиентов и ручной труд, а также рекламный ажиотаж.

Дубайский шоколад купить можно только на родине, ведь компания-производитель не импортирует лакомство из-за короткого срока годности (всего 3 дня). Оригинальными считаются только десерты бренда FIX Dessert Chocolatier. Остальные сладости являются подделкой или попыткой повторить вкус оригинала.

Главным является вопрос: вкусный ли дубайский шоколад и стоит ли потраченных денег? Дегустаторы отмечают, что начинка является приторно сладкой и понравится лишь сладкоежкам. Фисташковая паста по вкусу напоминает халву является довольно жирной. Впрочем, эти отзывы в основном касаются поддельного шоколада, ведь оригинал мало кто пробовал.

Как приготовить дубайский шоколад - рецепт дома

Если хочется попробовать знаменитый десерт, но нет возможности купить оригинал, то можно приготовить дубайский шоколад домашний с фисташковой начинкой. Чтобы всё получилось, очень важно взять качественную ореховую пасту и несладкую, если не любите приторные десерты.

Ингредиенты:

шоколад - 250 г;

фисташковая паста - 100 г;

тесто катаифи - 150 г;

сливочное масло - 20 г.

Также понадобится глубокая и узкая силиконовая форма. Или пластиковая, застеленная пергаментом. 2/3 шоколада растопите на водяной бане и равномерно распределите по дну и бокам емкости. Поставьте в холодильник для остывания.

Тесто катаифи нарежьте мелкими кусочками. Поджарьте на сковороде с растопленным маслом 3-4 минуты до золотистого цвета. Остудите. Смешайте с фисташковой пастой. Выложите начинку в форму, полейте сверху растопленной третью остального шоколада и снова оставьте в холодильнике. Когда всё застынет, аккуратно достаньте плитку из емкости.

Если готовить десерт самостоятельно, то себестоимость плитки весом 300 г составит примерно 400 гривень.

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