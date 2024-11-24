Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 25 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

25 ноября по новому церковному календарю верующие вспоминают папу Римского Климента I. В народном календаре - Клим Холодный. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 25 ноября по новому календарю (8 декабря по старому) - день памяти Климента I, папы Римского и одного из апостолов от семидесяти.

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Папа Римский Климент I - один из первых христианских проповедников. Информации о нем сохранилось немного. Известно, что он родился в I веке в знатной и богатой римской семье. Когда был маленьким, то вместе с мамой и еще двумя братьями попал в кораблекрушение по пути в Афины. Неведомым образом все они выжили, но потеряли друг друга. Спустя время, отец отправился на поиски родных, Климент остался в Риме.

Когда ему было 24, он услышал об Иисусе и, чтобы больше узнать о нем, отправился на восток, где слушал проповеди апостолов Варнавы и Петра. Так Климент принял крещение и стал учеником Петра. Случилось неожиданное: среди учеников апостола Климент нашел своих братьев, а через некоторое время они нашли родителей, и семья воссоединилась. Отец с матерью тоже приняли крещение. Позже Климент был избран в число семидесяти апостолов.

История повествует о том, что апостол Петр поспособствовал, чтобы Климент стал епископом, а позже - папой римской церкви с 92 по 101 год. За свою жизнь апостол Климент сделал много добрых дел и прославился исцелениями. За христианские проповеди его сослали из Рима в Инкерманские каменоломни возле Херсонеса Таврического (ныне это украинский город Севастополь). Но святой и там продолжил проповеди, а по его молитве возле каменоломен забил источник, и осужденные могли пить вдоволь. С течением времени христиан в городе стало так много, что от Климента решили избавиться: его привязали к якорю и утопили в море. Но по молитве сподвижников море отступило - Климента наши и похоронили. С этого времени в течение семи веков в этот день море отступало, чтобы можно было поклониться месту смерти святого, и происходили чудеса.

Около 861 года святые Кирилл и Мефодий перенесли мощи Климента в Херсонесский храм, а позже их перевезли в Рим, в базилику Святого Климента. Часть мощей, которая осталась в Херсонесе, в 989 году по приказу князя Владимира была перевезена в Киев, в Десятинную церковь.

Какой церковный праздник 25 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, а также память иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 25 ноября

По приметам дня можно узнать, какой будет погода зимой и весной:

какой сегодня день - такой и декабрь будет;

снег покрыл землю - весна будет поздней;

дождь в этот день - в течение недели будет потепление и будет сыро до февраля.

В народе прозвали 25 декабря праздник Клим Холодный. С этого дня обычно начинаются морозы.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 25 ноября, как и в любой другой день, церковь не одобряет гнева, выступает против зависти, жадности, отчаяния и лени. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит, ругаться и сквернословить - за плохими словами Бог не слышит молитвы.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит давать деньги в долг, спешить - инкаше, дела пойдут плохо, работать на полный желудок и жаловаться на погоду - всех терпеливых зима одарит крепким здоровьем.

Что можно делать 25 ноября

В православный праздник сегодня молятся святому апостолу Клименту I - просят защитить от болезней и сильных холодов.

День считается благоприятным для спокойных и размеренных дел. Интересно, что в старину на Клима все важные дела начинали строго натощак - считалось, что только так можно обеспечить успех задуманного. Также в народе говорят, у кого в этот день хорошее настроение, того счастье ждет весь следующий год.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Кто отмечает день ангела 25 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Иларион, Иван, Виктор, Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма.

По старому стилю день ангела у Александра, Афанасия, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матвея, Николая, Степана, Федора, Яна.

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