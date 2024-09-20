21 сентября по новому церковному календарю вспоминают апостола от 70-ти Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея. В народе день прозвали Кондрат да Ипат. Рассказываем о традициях и приметах 21 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
21 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
21 сентября по новому церковному календарю (4 октября по старому) - день памяти апостола от 70-ти Кодрата Афинского, епископа Ипатия и пресвитера Андрея.
Кодрат родился в I веке в Греции и был учеником первых двенадцати апостолов. Они же рукоположили его в сан епископа Афинского, а Иисус Христос избрал Кодрата апостолом от 70-ти. В 126 году апостол Кодрат написал апологию в защиту христианства, которую представил императору Адриану. Император прочел ее и был настолько впечатлен, что издал указ, согласно которому не могли никого осудить без наличия улик. Затем Кодрат проповедовал в Афинах и Магнезии, ему удалось многих эллинов обратить в христианство, за это же он чуть не погиб. Его забросали камнями, но он выжил. Тогда его бросили в темницу, где Кодрат Афинский умер.
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Епископ города Ефеса Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке. Они учились в одном монастыре, после учебы Ипатий принял монашество, а Андрей стал священником.
Это были времена правления императора Льва Исаврянина, когда преследовали почитателей икон. Ипатий и Андрей стали на их защиту, и тогда император вызвал их на диспут. Епископ и пресвитер были убедительны, и чтобы они отказались от убеждений, их бросили в темницу. Это не сломило волю святых, и их казнили.
Церковный праздник 21 сентября по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы, день памяти иконы Софии - премудрости Божией (Киевской) и Почаевской иконы Божией Матери.
О чем говорят приметы на 21 сентября
По приметам дня ориентируются, какими будут погода, зима и урожай в следующем году:
- алый рассвет или закат - к дождливой погоде и ветру;
- утром иней на траве - будет ненастье;
- стоит ясная погода - осень будет теплой;
- много паутины на деревьях - к теплу.
- листва рано опала - зима будет ранней;
- много шишек - в следующем году будет урожай яровых, гороха и огурцов.
В народе 21 сентября - праздник Кондрат да Ипат. По обычаям этого дня следует хорошо поработать, в частности на огороде и присадебном участке.
Что нельзя делать 21 сентября
21 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, выступает против клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.
Народные приметы дня строго запрещают лениться - из дома уйдет достаток. Не стоит совершать крупные покупки - все, приобретенное на Кондрата, окажется недолговечным, и нельзя давать деньги в долг и самим залезать в долги: возвращать деньги будет особенно трудно. Также по народным приметам в этот день не следует надевать чужую обувь - можно "забрать" на себя чужие болезни и проблемы.
Что можно делать 21 сентября
В молитвах к святым этого дня просят исцеления от болезней, здоровья и сил. Как уже говорили, на Кондрата следует хорошо поработать, например, сделать уборку в доме и во дворе - считается, что все труды обязательно вознаградятся и обернутся достатком и благополучием.
21 сентября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Валентин, Иван, Василий, Алексей, Петр, Владимир.
По старому стилю именины празднуют Георгий, Иван.
Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.