Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 21 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

21 сентября по новому церковному календарю вспоминают апостола от 70-ти Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея. В народе день прозвали Кондрат да Ипат. Рассказываем о традициях и приметах 21 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

21 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

21 сентября по новому церковному календарю (4 октября по старому) - день памяти апостола от 70-ти Кодрата Афинского, епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

Кодрат родился в I веке в Греции и был учеником первых двенадцати апостолов. Они же рукоположили его в сан епископа Афинского, а Иисус Христос избрал Кодрата апостолом от 70-ти. В 126 году апостол Кодрат написал апологию в защиту христианства, которую представил императору Адриану. Император прочел ее и был настолько впечатлен, что издал указ, согласно которому не могли никого осудить без наличия улик. Затем Кодрат проповедовал в Афинах и Магнезии, ему удалось многих эллинов обратить в христианство, за это же он чуть не погиб. Его забросали камнями, но он выжил. Тогда его бросили в темницу, где Кодрат Афинский умер.

***

Епископ города Ефеса Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке. Они учились в одном монастыре, после учебы Ипатий принял монашество, а Андрей стал священником.

Это были времена правления императора Льва Исаврянина, когда преследовали почитателей икон. Ипатий и Андрей стали на их защиту, и тогда император вызвал их на диспут. Епископ и пресвитер были убедительны, и чтобы они отказались от убеждений, их бросили в темницу. Это не сломило волю святых, и их казнили.

Церковный праздник 21 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы, день памяти иконы Софии - премудрости Божией (Киевской) и Почаевской иконы Божией Матери.

О чем говорят приметы на 21 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода, зима и урожай в следующем году:

алый рассвет или закат - к дождливой погоде и ветру;

утром иней на траве - будет ненастье;

стоит ясная погода - осень будет теплой;

много паутины на деревьях - к теплу.

листва рано опала - зима будет ранней;

много шишек - в следующем году будет урожай яровых, гороха и огурцов.

В народе 21 сентября - праздник Кондрат да Ипат. По обычаям этого дня следует хорошо поработать, в частности на огороде и присадебном участке.

Что нельзя делать 21 сентября

21 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, выступает против клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня строго запрещают лениться - из дома уйдет достаток. Не стоит совершать крупные покупки - все, приобретенное на Кондрата, окажется недолговечным, и нельзя давать деньги в долг и самим залезать в долги: возвращать деньги будет особенно трудно. Также по народным приметам в этот день не следует надевать чужую обувь - можно "забрать" на себя чужие болезни и проблемы.

Что можно делать 21 сентября

В молитвах к святым этого дня просят исцеления от болезней, здоровья и сил. Как уже говорили, на Кондрата следует хорошо поработать, например, сделать уборку в доме и во дворе - считается, что все труды обязательно вознаградятся и обернутся достатком и благополучием.

21 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Валентин, Иван, Василий, Алексей, Петр, Владимир.

По старому стилю именины празднуют Георгий, Иван.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: