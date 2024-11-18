Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 19 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

19 ноября по новому церковному календарю вспоминают пророка Авдия, жившего в X веке до н. э., а также святого Варлаама, первого игумена Киево-Печерского монастыря и чудотворную икону Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 ноября по новому календарю (2 декабря по старому) - день памяти пророка Авдия, киевского святого Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

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Авдий жил в X веке до н. э. и служил домоправителем у царя Израиля Ахава. Авдий был из благочестивой семьи и с детства вел праведный образ жизни, а когда вырос, то стал проповедовать христианство. Когда устраивались гонения на христиан, то Авдий помогал тем, кто попадал под них. Таким образом он спас свыше 100 священнослужителей.

Службу у царя Авдий оставил и ушел паломничать вместе с пророком Ильей. Тогда же получил дар пророчества - к нему приходили за советом из разных уголков. Умер пророк в IX веке до н. э.

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Варлаам Печерский - святой ХІ века, первый игумен Киево-Печерской лавры.

Варлаам был сыном одного из бояр князя Изяслава Ярославича и военачальника города, но отказался от богатства и славы и решил стать монахом в киевских пещерах. Там Варлаам принял постриг, но его отец, узнав об этом, сильно разгневался и даже вернул сына домой. Увы, навзять ему прежнюю жизнь ни у родителей Валаама, ни у его жены не получилось - тот вернулся в пещеры к преподобным Антонию и Феодосию.

Когда монашеская община разрослась, то Антоний поставил Варлаама игуменом монастыря. Когда князь Изяслав заложил новый монастырь (ныне это Михайловский монастырь в Киеве), то Варлаам стал его игуменом. Варлаам всегда добросовестно соблюдал монашеские обеты, заботился о братии, учил народ и этим заслужил любовь и уважение киевлян.

Игумен побывал в святых местах Иерусалима, а незадолго до смерти также посетил Константинополь. На обратном пути в Киев он заболел и умер в Зимненском Святогорском монастыре, что возле Владимира. Похоронен, согласно его воли, в Киево-Печерском монастыре, а его мощи покоятся в Ближних пещерах лавры.

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Икона Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение" почитается как чудотворная. Происхождение ее неизвестно, но, судя по образу, он очень древний.

По преданию, икона принадлежала патриарху Константинопольскому Афанасию III, а после его смерти образ доставили в афонский монастырь Ватопед. Там она пробыла до октября 1849 года, а затем ее передали в открывшийся Андреевский скит. В 1863 году иеромонах Паисий прибыл с Афона в Вятскую губернию для сбора пожертвований и привез образ с собой. После молебна перед иконой там чудесным образом исцелился от немоты 18-летний сын местного священника (он был немым 6 лет). И к образу пошли за исцелением, позже икона прославилась и другими чудесами.

По решению братии Андреевского скита образ решили не возвращать. С иконы был сделан список, после 1929 года местонахождение иконы неизвестно.

Какой церковный праздник 19 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луки Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 19 ноября

По приметам дня судят о погоде зимой и будущем урожае:

если в этот день на реке появился лед, то уже не растает до весны;

если лед на реке грудами - то и хлеба будут груды, а если гладко - то и хлеба будет гладко;

снег в этот день - снежной будет вся зима.

В народе прозвали 19 ноября праздник Авдей Радетель, то есть, покровитель.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 ноября церковь не одобряет гнев, ругань, лень, отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, совершать другие повседневные грехи. Для тех, кто постится, во время поста есть ограничения в пище - ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: выбрасывать остатки пищи - их следует отдать животным, чтобы не бедствовать, и не следует без надобности выходить из дома, особенно после заката - считается, что можно подхватить болезнь.

Что можно делать 19 ноября

Пророка Авдия считают покровителем семьи и домашнего быта. В православный праздник сегодня у святого просят семейного благополучия. К святому Варлааму обращаются с молитвой: "Моли Бога о нас!"

Перед иконой "В скорбех и печалех Утешение" молятся об исцелении недугов - головных болей, паралича, немоты.

По народной традиции сегодня советуют избавляться от старых вещей - считается, что таким образом человек избавляется от проблем и ненужных забот.

Кто отмечает день ангела 19 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Григорий, Адриан, Денис, Дмитрий, Федор, Михаил.

По старому стилю день ангела у Серафимы, Александры, Ефросиньи, Алисы, Олеси, Клавдии, Анатолия, Гавриила, Арсения, Виктора, Николая, Василия, Константина, Германа, Павла, Никиты, Луки.

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