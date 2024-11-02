Всемирный мужской день отмечается несколько раз в ноябре.

День мужчин не так популярен, как 8 марта, но не менее важен. Мужской пол тоже нуждается в поддержке и понимании. На протяжении жизни мужчины сталкиваются со множеством трудностей, дискриминацией и проблемами со здоровьем. Поэтому обязательно поздравьте сегодня близких мужского пола.

Праздник отмечается несколько раз за месяц. В первую субботу ноября наступает Всемирный день, учрежденный ООН. Гораздо большую популярность имеет Международный мужской день 19 ноября, который отмечается в 59 странах мира. Эти торжества призывают не только поздравить мужчин, но и обратить внимание общества на проблемы мужского пола.

Поздравления с Днем мужчин

С Днем мужчин вас поздравляю,

Видео дня

И желаю силы вам,

Чтобы шли к заветным целям,

Не страшась ошибок, драм.

Будьте для родных опорой,

Не сдавайтесь никогда.

Вам здоровья, мира, счастья

Я желаю на года.

***

Пусть будет легкой жизнь всегда.

Не знай, что значит пораженье.

Рука пускай будет тверда,

Лишь правильных тебе решений.

Быть победителем в судьбе,

Для счастья - миллион причин,

Удачи, мудрости тебе.

И поздравляю с Днем мужчин!

***

В день мужчин тебе желаю

Быть любимым и любить.

Оставаться всегда в форме

И счастливой жизнью жить.

Будь успешным и везучим,

Смейся, радуйся, шути.

Что бы в жизни ни случилось

Не сдавайся, не грусти!

***

С Всемирным днём мужчин! Мы желаем вам столько счастья, сколько не счесть. Пусть сила духа и мужественность всегда будут не только на словах, но и в душе. Будьте счастливы, здоровы и успешны. Удачи вам в делах и огня в глазах!

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Дорогие мужчины! Поздравляю вас с вашим замечательным праздником! Хочу пожелать вам достижения поставленных целей, душевного и семейного благополучия и денежного достатка!

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Дорогие мужчины, желаю вам всегда стремиться к новым вершинам, быть в отличной форме, ценить себя, любить и быть любимыми! Пусть сила, мужество, целеустремленность, честность и верность будут вашими главными качествами по жизни!

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Мужчины, с праздником вас! Желаю не падать духом никогда и ни при каких обстоятельствах, быть поддержкой и опорой для родных и близких! Пусть гордое звание мужчина будет не только в словах, но и в действиях! Будьте достойным примером для подрастающего поколения!

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Поздравляю с днем мужчин. Желаю крепости духа, стабильности состояния, стремления к достижению серьезных вершин. Пусть жизненные силы и нескончаемая энергия несут в новые открытия, новые встречи и ситуации. Пусть свершения мечты идут рука об руку, а невзгоды и неуверенность обходит стороной. Желаю мужества, силы тела и духа!

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