Сегодня чтят украинских сержантов за их преданность военному делу и профессионализм.

Сегодня, 18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины.

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В этот день почитается преданность военному делу и профессионализм сержантов ВСУ, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Ведь сержантский коллектив ныне является костяком любого боевого подразделения.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины в стихах, прозе и открытках.

День сержанта ВСУ - поздравления в стихах и прозе

***

С Днем сержанта тебя поздравляем,

От всей души тебе мы желаем:

Счастливых дней и Божьей ласки,

Принцессу милую из красивой сказки,

Победу трудную в борьбе –

Пусть все это сбудется тебе!

***

Пожелать хочу я

Счастья, мира и добра!

Служба, чтобы легкая была,

без войны, напряжения, зла,

Мы гордимся Вами

Украинскими сыновьями

Вы - это доблесть и отвага,

Всем сержантам сегодня слава!

***

Прими, Украина, мое уваженье,

Сержантам ВСУ я скажу с восхищеньем.

Отличных солдат я поздравить спешу,

И свой комплимент я для всех напишу:

Удачи вам, Вооруженные силы,

Вы просто герои, от фронта до тыла!

***

Вот и получил ты звание сержанта, наш родной,

Мы за тебя все радуемся, наш милый, дорогой!

Вся карьера военная у тебя еще, поверь, впереди,

Ты по ней честно иди, не сворачивая с пути!

Поздравления с Днем сержанта от всех нас принимай,

Всегда будь честным и всех достижениями удивляй!

Счастья, здоровья, крепкой любви и семьи,

И на многие годы через сердце это все пронеси!

***

Поздравляем с Днем сержанта ЗСУ! В этот день с самыми искренними пожеланиями шлем вам привет и говорим "Спасибо!". За мужество, веру, отвагу, смелость и защиту! С праздником, дорогие бойцы!

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Носить звание сержанта - это гордость. Ведь вы - наши воины, наша защита. С вами не страшно и спокойно. С праздником, наши мужественные бойцы!

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В День сержанта желаю, чтобы в твоей душе всегда были силы, энергия и храбрость! Взаимной любви, крепкого здоровья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пусть все цели будут достигнуты!

Поздравления с Днем сержанта ВСУ в открытках

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Автор: Алина Вишневская