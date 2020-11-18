Сегодня, 18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины.
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В этот день почитается преданность военному делу и профессионализм сержантов ВСУ, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Ведь сержантский коллектив ныне является костяком любого боевого подразделения.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины в стихах, прозе и открытках.
День сержанта ВСУ - поздравления в стихах и прозе
***
С Днем сержанта тебя поздравляем,
От всей души тебе мы желаем:
Счастливых дней и Божьей ласки,
Принцессу милую из красивой сказки,
Победу трудную в борьбе –
Пусть все это сбудется тебе!
***
Пожелать хочу я
Счастья, мира и добра!
Служба, чтобы легкая была,
без войны, напряжения, зла,
Мы гордимся Вами
Украинскими сыновьями
Вы - это доблесть и отвага,
Всем сержантам сегодня слава!
***
Прими, Украина, мое уваженье,
Сержантам ВСУ я скажу с восхищеньем.
Отличных солдат я поздравить спешу,
И свой комплимент я для всех напишу:
Удачи вам, Вооруженные силы,
Вы просто герои, от фронта до тыла!
***
Вот и получил ты звание сержанта, наш родной,
Мы за тебя все радуемся, наш милый, дорогой!
Вся карьера военная у тебя еще, поверь, впереди,
Ты по ней честно иди, не сворачивая с пути!
Поздравления с Днем сержанта от всех нас принимай,
Всегда будь честным и всех достижениями удивляй!
Счастья, здоровья, крепкой любви и семьи,
И на многие годы через сердце это все пронеси!
***
Поздравляем с Днем сержанта ЗСУ! В этот день с самыми искренними пожеланиями шлем вам привет и говорим "Спасибо!". За мужество, веру, отвагу, смелость и защиту! С праздником, дорогие бойцы!
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Носить звание сержанта - это гордость. Ведь вы - наши воины, наша защита. С вами не страшно и спокойно. С праздником, наши мужественные бойцы!
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В День сержанта желаю, чтобы в твоей душе всегда были силы, энергия и храбрость! Взаимной любви, крепкого здоровья, покорения новых вершин и продвижения в военной карьере! Пусть все цели будут достигнуты!
Поздравления с Днем сержанта ВСУ в открытках
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