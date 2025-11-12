12 ноября принято поздравлять эргономистов и молиться о Божьей милости.

Дата 12 ноября известна несколькими международными торжествами, с которыми вы можете поздравить близких. По народным верованиям праздник сегодня считается не очень удачным, хотя есть несколько обычаев на счастье. Христиане могут посвятить день молитве.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

12 ноября родились такие известные соотечественники: филолог Иосиф Бодянский, хирург-ортопед Михаил Ситенко, драматург Иван Крушельницкий, поэты Зеновий Красивский и Николай Сингаивский.

Неофициальный праздник сегодня в Украине - это День украиноязычной прессы. Впервые торжество предложили отмечать в Харькове в память о событии 1905 года, когда в Лубнах вышел первый номер газеты "Хлібороб" на украинском языке. Поздравить с ним стоит всех знакомых, которые работают в газетах и журналах.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на сегодняшнюю дату День борьбы с пневмонией. Его цель - информировать людей о способах обнаружения и лечения этой опасной болезни.

Также 12 ноября наступает Всемирный день эргономики. Специалисты этой области делают офисы и другие рабочие места более безопасными для людского здоровья.

Остальные международные праздники сегодня это День куриного супа, День географических систем, День знаний про антибиотики.

Какой сегодня праздник церковный

По старому стилю в православии чествуют святых брата и сестру Зиновия и Зиновию, а также икону Божьей Матери "Озерянская".

День чествования иконы Богородицы "Милостивая" - вот какой сегодня церковный праздник по новому стилю. Этому святому образу молятся люди, у которых есть какое-то бремя на душе. Считается, что такая молитва поможет облегчить душу, если раскаяние будет искренним.

Какой сегодня праздник в народе

Многие погодные приметы этой даты связаны с птицами:

если появились снегири, то зима вот-вот наступит;

синицы пищат с утра - к морозной ночи;

если лебеди до сих пор не улетели, то декабрь будет теплым;

кошка ищет теплое место - скоро похолодает.

Наши предки к этом времени ожидали первого снега. Крестьяне заканчивали посев озимых культур и уборку урожая. Говорили, что 12 ноября - праздник последних свадеб. В следующий раз жениться можно только весной.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования описывают этот день как не очень счастливый, особенно для суетливых, беспокойных людей. Чем больше будете нервничать, тем больше сделаете ошибок. Очень неудачен сегодня праздник для путешествий - возрастает вероятность неприятных ситуаций в дороге.

