Ежегодно 12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск. Праздник посвящен всем военнослужащим, которые входят в механизированные, танковые, ракетные войска, военную авиацию, артиллерию, десантные войска и другие.
Во время войны все солдаты Сухопутных войск рискуют своими жизнями за независимость и свободу Украины, поэтому сейчас этот праздник особенно важен. Поздравления с Днем Сухопутных войск помогут красиво поздравить всех служащих этого вида войск, а также их близких, которые переживают за солдат.
Дата и история Дня Сухопутных войск
Современная украинская армия была создана в 1991 году, а в 1996 в составе Вооруженных сил были сформированы Сухопутные войска Украины - самое многочисленное их подразделение. Профессиональный праздник военнослужащих Сухопутных войск был установлен указом Леонида Кучмы в 1997 году, а датой праздника выбрали 12 декабря.
Поздравления с Днем Сухопутных войск ВСУ 2022
С днем Сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
***
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
За Украину вы в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
***
Сухопутные войска,
В этот день вам пожелаю,
Будет служба пусть легка,
Безопасно протекает.
И пусть с неба на погон
К вам все звёздочки слетают,
Вы страны нашей заслон,
Весь народ вас уважает!
Слава Украине!
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Поздравляю всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Пусть служба будет безопасной, а победа Украины - скорой! Спасибо за всё нашим героям! Возвращайтесь домой целыми и невредимыми!
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С Днем Сухопутных войск Украины! Ваша служба – это достойное занятие. Нам всем спокойнее от того, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу победу. Пусть же у вас все будет отлично и в личной, и в профессиональной жизни. Спасибо вам за все! С праздником!
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Примите поздравления с Днем Сухопутных войск Украины! Я желаю вам, в первую очередь, здоровья и всевозможных благ, а к ним пусть приложится счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты сбудутся, а неприятности исчезнут. Поздравляю!