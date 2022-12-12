День Сухопутных войск ВСУ чтят военнослужащих, которые вносят огромный вклад в борьбу за независимость Украины.

Ежегодно 12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск. Праздник посвящен всем военнослужащим, которые входят в механизированные, танковые, ракетные войска, военную авиацию, артиллерию, десантные войска и другие.

Во время войны все солдаты Сухопутных войск рискуют своими жизнями за независимость и свободу Украины, поэтому сейчас этот праздник особенно важен. Поздравления с Днем Сухопутных войск помогут красиво поздравить всех служащих этого вида войск, а также их близких, которые переживают за солдат.

Дата и история Дня Сухопутных войск

Современная украинская армия была создана в 1991 году, а в 1996 в составе Вооруженных сил были сформированы Сухопутные войска Украины - самое многочисленное их подразделение. Профессиональный праздник военнослужащих Сухопутных войск был установлен указом Леонида Кучмы в 1997 году, а датой праздника выбрали 12 декабря.

Видео дня

Поздравления с Днем Сухопутных войск ВСУ 2022

С днем Сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

За Украину вы в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

***

Сухопутные войска,

В этот день вам пожелаю,

Будет служба пусть легка,

Безопасно протекает.

И пусть с неба на погон

К вам все звёздочки слетают,

Вы страны нашей заслон,

Весь народ вас уважает!

Слава Украине!

***

Поздравляю всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Пусть служба будет безопасной, а победа Украины - скорой! Спасибо за всё нашим героям! Возвращайтесь домой целыми и невредимыми!

***

С Днем Сухопутных войск Украины! Ваша служба – это достойное занятие. Нам всем спокойнее от того, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу победу. Пусть же у вас все будет отлично и в личной, и в профессиональной жизни. Спасибо вам за все! С праздником!

***

Примите поздравления с Днем Сухопутных войск Украины! Я желаю вам, в первую очередь, здоровья и всевозможных благ, а к ним пусть приложится счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты сбудутся, а неприятности исчезнут. Поздравляю!

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