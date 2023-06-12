Какой сегодня православный праздник в календаре, традиции и запреты дня.

Рассказываем о том, какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие, обычаи и приметы этого дня и что запрещено делать 12 июня.

Церковный праздник сегодня, 12 июня - день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской

Преподобного Исаакия исповедника почитают 12 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого святого будут вспоминать 30 мая.

Исаакий жил в IV веке, принял монашеский постриг и ушел жить в пустыню.

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Во времена императора Валента, который был сторонником ереси Ария, православных преследовали, а храмы закрывали и разрушали. Узнав об этом Исаакий пришел в Константинополь - утешал православных, а императору напророчил гибель от готтов, если он не откроет храмы.

За это Исаакия схватили и бросили в темницу, но его пророчество сбылось. Преподобного освободили и стали почитать как пророка. После прихода к власти царя Феодосия Великого православным вернули храмы, а Исаакия уговорили остаться рядом. Монаху построили жилище, где собирались другие иноки - так появилась обитель. Умер Исаакий в старости, вместо себя оставил игуменом преподобного Далмата.

12 июня 2023 у православных начинается Петров пост.

Какой сегодня праздник - народные приметы 12 июня

Приметы этого дня говорят о погоде:

паук наплел большую паутину в доме - к ненастью;

шиповник только зацвел - зима будет суровой и без снега;

сова кричит ночью - будет резкое похолодание.

12 июня называют днем Исаакия-змеевика или Змеиный день - в это время змеи выползали из нор и устраивали свадьбы и танцы, поэтому чледовало остерегаться встречи с ними.

Что нельзя делать на церковный праздник 12 июня

Есть несколько строгих запретов этого дня:

нельзя отказывать в помощи нуждающимся - можно на себя навлечь беду отказом;

категорически запрещено ссориться, выяснять отношения - неосторожным словом можно притянуть проклятие;

строго запрещается идти в лес - может укусить змея.

Сегодня не советуют также заводить новых знакомств - новые люди могут стать причиной несчастья и страданий.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 12 июня

У Исаака Далматского просят помочь принять верное решение в трудной ситуации, укрепить в вере и облегчить физические страдания.

Сегодня нужно постараться провести день спокойно, не покидая дома или же не уходить далеко от дома.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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