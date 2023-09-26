Народный праздник 27 сентября известен под названиями Воздвижение Креста Господня, Савватий Пчельник.

Православная церковь Украины 27 сентября чтит память мученика Калистрата и его воинов, апостолов от 70-ти Марка, Зины и Аристарха, преподобного Игнатия и Савватия Соловецкого. Также в этот день почитают Браиловскую икону Богоматери.

По давним приметам в народный праздник 27 сентября уже заканчивалось бабье лето и начинались первые заморозки. Солнце с этой даты светит, но не греет. Часто наши предки в этот день начинали топить печь в доме.

По старому стилю церковь 27 сентября отмечала Воздвижение Креста Господня, в честь обретения христианами креста, на котором распяли Иисуса.

Видео дня

Наши предки в праздник Воздвижения соблюдали однодневный пост. Верили, что тому, кто в этот день постится будет, простится семь грехов. А если в этот день есть мясо или яйца, то человеку наоборот семь грехов зачислятся.

В праздник 27 сентября в Киевской Руси было принято приглашать священника в село, чтобы он обошел все селение по периметру с крестом в руках. Верили, что такой ритуал защитит поселок от бед и несчастий. Также батюшку приглашали домой, чтобы он освятил колодец и огород. В церкви покупали деревянный крестик и вешали его в хлеву, чтобы домашний скот был здоровым. На строящихся церквях в этот день поднимали кресты.

Существовало поверье, что не Воздвижение нельзя начинать никаких новых дел, иначе они закончатся провалом. Однако день считается удачным для любовных дел, сватанья, свиданий. Молодые люди в давние времена в сентябре искали себе пару, чтобы пожениться на Покрову.

По давним приметам этот народный праздник считался опасным для людей и животных. Люди верили, что в этот день ядовитые змеи и другие ползучие гады покидают свое жилище и ползут в новые норы. Они становятся агрессивнее и близко подходят к людям и скоту, могут ужалить или задушить. Поэтому люди на Вознесение не ходили в лес, на реку, в поле и другие места, где можно повстречать змею.

Пасечники с этого дня убирали улья, поскольку для пчел уже было слишком холодно. Пчеловоды молились о хорошем урожае меда святому Савватию.

27 сентября - знак Зодиака

Рожденные 27 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру упорные и целеустремлённые. Они точно знают чего хотят от жизни. Борются за правду и не терпят несправедливость. Ценят природу и любят животных. Для них свойственные эмоциональные и необдуманные поступки.

Что нельзя делать 27 сентября

В этот день нельзя начинать новые дела и большие проекты.

Не стоит ходить в лес, поле, на набережную и в другие места, где могут обитать змеи. При встрече со змеей в этот день нельзя делать резких движений, смотреть змее в глаза, бросаться в нее предметами.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, стиркой и рукоделием в этот день.

Не оставляйте в этот день открытыми входные двери в дом и в хозяйственные постройки. По приметам, в них могут заползти змеи.

Нельзя в этот день есть мясные, молочные блюда и яйца. На Воздвижение всем кроме детей и больных взрослых следует соблюдать однодневный пост.

Не рассказывайте никому о своих планах, иначе задуманное не сбудется.

Приметы погоды 27 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем больше ягод на калине уродилось, тем суровей и снежней в этом году будет зима.

Северный ветер подул - к потеплению.

Гуси высоко в небе летят - к разливу рек.

Густой утренний туман в этот день предвещает солнечную и теплую погоду.

Утренние заморозки сулят раннюю и холодную зиму.

Если в этот день пошел дождь, то до конца осени часто будут дожди.

Резко похолодало - к холодной зиме, но ранней весне.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: