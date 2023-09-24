Народный праздник 25 сентября известен под названиями Артамон Змеевик, Артамонов день, Сергей-капустник.

Православная церковь Украины 25 сентября чтит память преподобной Ефросинии Александрийской и преподобного Сергея, чудотворца всей Киевской Руси. По старому стилю церковь в этот день вспоминала итальянского священномученика Автонома.

В былые времена этот народный праздник называли Сергей Капустник. В эту дату собирали капустные кочаны и готовили блюда из капусты. Самыми любимыми капустными блюдами у украинцев были голубцы и борщ. Остатки капусты наши предки квасили в бочках. При квашении добавляли ягоды брусники или клюквы. У каждой семьи был свой рецепт квашения.

Также в праздник 25 сентября наши предки резали кур для личного употребления и на продажу. Считалось, что к этой дате мясные куры уже достаточно вырастают. А с яичными курами хозяйки проводили ритуал - собирали все снесенные в этот день яйца и варили их. Верили, что после такого обряда несушки будут лучше нестись.

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По старому стилю народный праздник 25 сентября называли Артамон Змеевик. По давним обычаям в этот день из своих нор массово выползают змеи и перебираются в леса до самой весны. Змеи становились более агрессивными и яростно защищали свое потомство, поэтому наши предки 25 сентября опасались выходить на природу. Чтобы змеи не навредили домашнему скоту, животных не выгоняли на выпас, а запирали в хлеву.

Также в день Артамона наши предки собирали урожай калины и рябины. Из ягод готовили компоты и варенья. Часть ягод оставляли на дереве, чтобы птицы могли поживиться. А вот срубить рябину в этот день считалось очень дурной приметой, которая сулит голод и мор скота в семье.

25 сентября - знак Зодиака

Рожденный 25 сентября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру очень талантливые и амбициозные. Им многое удается с первой попытки. Они имеют талант к решению очень трудных проблем. Имеют вспыльчивый характер, плохо воспринимают критику. Не любят рисковать.

Что нельзя делать 25 сентября

Запрещено рубить деревья в этот день, а также обрезать ветки без необходимости.

В этот праздник нельзя выходить в лес, поле, на набережную без крайней необходимости. При встрече со змеей нельзя смотреть ей в глаза и делать резкие движения. Убить змею в этот день - большой грех.

В этот день нельзя выбрасывать корочки хлеба и хлебные крошки, иначе в доме наступит голод. Остатки хлеба лучше отдать птицам или добавить в корм скоту.

25 сентября нельзя никому завидовать и вредить из зависти, иначе вам не удастся достичь счастья.

Приметы погоды 25 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на вишне полностью опали листья, то зима в этом году будет ранней.

Насекомые полностью пропали - к похолоданию.

Дорога покрылась грязью и стала не проездной - скоро начнутся дожди.

Целый день идет дождь - к затяжной осени и теплому декабрю.

Если день выпал на растущую луну, то осень будет дождливой.

Утром на деревьях выпал иней - к холодной осени.

Много желудей на дубе - к снежной и суровой зиме.

Если прогремел гром, то скоро потеплеет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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