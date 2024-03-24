Какой церковный праздник отмечают 25 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

25 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают один из главных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В народном календаре - Благовещеньев день. О его запретах и приметах, что отмечают в церкви 25 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

25 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 марта по новому стилю (7 апреля - по старому) - Благовещение Пресвятой Богородицы, который входит в число двунадесятых праздников, то есть, самых значимых в жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Благовещение означает "благая весть". Полное название праздника - Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии. Именно в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и принес весточку о скором рождении Сына. Для людей это была первая радостная новость с того времени, когда Еву с Адамом выгнали из рая. Появление на свет Спасителя Иисуса означало, что у человечества есть надежда на спасение всех душ.

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Отмечают Благовещение за девять месяцев до рождения Иисуса Христа, поэтому по новому церковному календарю это 25 марта, а по старому- 7 апреля.

Праздник 25 марта по старому стилю - день памяти преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова и преподобного Симеона Нового Богослова.

О чем говорят приметы на 25 марта

В народном календаре 25 марта - праздник, который называют Благовещеньев день. Его приметы говорят о погоде и будущем урожае:

какая погода на Благовещенье - такая будет и на Пасху;

если в этот день дождь - будет богатый урожай ржи и грибная осень;

снег в этот день - урожая не видать, а если ветер и туман - лето будет урожайным;

ласточки в небе - весна будет теплой.

На Благовещение принято в третий раз зазывать весну. Хорошей приметой считается в этот день увидеть аиста - значит, человеку крупно повезет. Если же эти птицы совьют рядом с домом гнездо, то в семье появится малыш.

Что можно делать 25 марта

На праздник Благовещения с утра принято идти в церковь, но если такой возможности нет, то можно помолиться дома. У Богородицы просят мира, благополучия, крепкого здоровья и защиты от болезней, помощи в делах, прощения грехов и благодарят за полученные блага.

Продолжается Великий пост 2024, для тех, кто постится, в праздник есть послабление: разрешается есть рыбу и рыбные блюда.

По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и все, что на ней растет. Традиционно в этот день пекли булочки-"жаворонки" для скорого прихода весны, ими угощали близких и соседей, кормили домашних животных.

Что нельзя делать 25 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, ругаться, злословить и обижать кого-либо, а также завидовать, осуждать, отказывать в помощи.

В народе говорят, что Благовещение - самый большой праздник у Бога, в этот день даже грешников в аду не мучат. Работать в праздник нежелательно, хотя строгого запрета и нет, но церковь советует верующим отложить мирские дела, чтобы посвятить день Богу. Как говорит народная поговорка - на Благовещение птица гнезда не вьет и девка косу не плетет. Нельзя жениться, так как праздник всегда выпадает либо на Великий пост, либо на Светлую седмицу, когда венчания не совершаются.

Благим делом считается подать милостыню, пройти мимо просящего - грешно.

25 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Савва, Тихон.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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