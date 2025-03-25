25 марта в Украине наступает сразу два больших праздника - государственный и церковный.

Сегодняшняя дата известна несколькими важными торжествами и народными обычаями. Мы рассказали интересные факты об этом дне - чего нельзя делать, кого поздравить с именинами и какой праздник 25 марта отмечают в Украине и в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковное торжество Благовщение Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают, как Дева Мария узнала, что родит Божьего Сына. По старому стилю верующие чествуют преподобного Феофана и святого Григория Двоеслова.

Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем стоит помолиться Богородице.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День СБУ. Мы поздравляем работников Службы безопасности, которые находят и задерживают коллаборантов, предотвращают теракты и проводят операции на вражеской территории.

Из выдающихся украинцев родились 25 марта генерал-хорунжий армии УНР Гавриил Базильский, командир УНР Иван Андрух, епископ УГКЦ Григорий Хомишин, политик Александр Бандера, боксер Владимир Кличко.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 25 марта праздник Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической торговли. В этот день жители мира отмечают отмену законов о работорговле и призывают искоренить наследие этого страшного явления.

Другие известные сегодня праздники мира - День независимости Греции, День журавля, День открытки, День солидарности с задержанными работниками, День розовой рубашки, День вафель.

Из выдающихся мировых деятелей родились сегодня военачальник Иоахим Мюрат, композитор Бела Барток, виолончелист Артуро Тосканини, политическая деятельница Катерина Сиенская, певица Арета Франклин, певец Элтон Джон, актриса Сара Джессика Паркер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Праздник сегодня известен под названием Благовещенский день. Украинцы отмечали это торжество с большим размахом. Никто не работал в этот праздник, поскольку в народе говорили, что на Благовещение даже птицы гнезда не вьют. Верующие посещали богослужение, а затем встречались с семьей. На застолье готовили булочки в форме жаворонков, чтобы навлечь тепло.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя осуждать других людей, завидовать, оскорблять и желать зла. Православным верующим на Благовещение запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, работать в саду, играть свадьбу и нарушать Великий пост.

Об этом дне известны такие погодные приметы:

какая погода сегодня, такой будет и на Пасху;

если зацвела мать-и-мачеха, то уже можно сеять редис;

утренний туман предвещает большой урожай зерновых;

прилетели ласточки - к потеплению.

Погода 25 марта будет пасмурной, но довольно теплой. В восточных и частично центральных областях будут дожди.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 25 марта наступает у Саввы и Тихона.

По старому стилю в праздник 25 марта поздравляют обладателей именин Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

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