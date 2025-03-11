Какой церковный праздник отмечают верующие 12 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 марта по новому церковному календарю чтут память преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова. В народе день прозвали Феофанов. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 12 марта (25 марта по старому стилю) - день памяти преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова, Папы Римского.

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Феофан Исповедник жил в VIII веке. Его отец был родственником византийского императора Льва Исавра, поэтому Феофан вырос при дворе, а позже стал сановником императора Льва Хазара. Женился, но вместе с женой принял монашеский постриг.

Он стал жить в монастыре на острове в Мраморном море - там затворился в кельи и переписывал книги. Позже Феофан основал монастырь в области Сигриан в Малой Азии. Игумен вместе со всеми принимал участие в монастырских работах и стал примером трудолюбия. Также Феофан обладал даром чудотворения, спасал людей от болезней, многих наставлял на путь истинный.

До сегодня сохранилась созданная им "Хронография" - история Христианской Церкви III-IX века. Будучи в преклонном возрасте игумен Феофан пострадал от иконоборцев - за то, что он не отказался от почитания икон, его заточили в тюрьму, там он и умер.

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Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский, жил в VI веке. Он занимал высокие госдолжности, но сам стремился к монашеству. После смерти отца Григорий отдал наследство на устройство шести монастырей и в одном из них принял иноческий постриг.

После, по поручению Папы Пелагия ІІ, Григорий долго жил в Византии, а после смерти Папы Григория призвали возглавить Римскую кафедру. Семь месяцев он не решался - считал себя недостойным такой чести, но потом уступил мольбам паствы.

Святитель Григорий оставил после себя много работ, он записал на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, написал книгу "Беседы, или диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов". После этого Григория стали называть "Двое-словом", то есть "ведущим диалог, собеседником".

Мощи святителя почивают в Соборе святого апостола Петра в Риме.

Какой церковный праздник 12 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти постника и молитвенника преподобного Прокопия Декаполита. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 12 марта

В народном календаре 12 марта - праздник Феофанов день. По его приметам определяют погоду на ближайшее время:

теплый и солнечный день - лето будет ненастным;

вороны садятся на землю - скоро будет потепление;

утром туман - будет хороший урожай льна;

на деревьях иней - в июне будет холодно и дождливо.

В это время обычно уже полностью сходил снег, поэтому в старину на рассвете выходили на улицу и встречали весну.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 марта нельзя сквернословить, ругаться, думать о плохом, завидовать, обижать животных. Церковь порицает лень, жадность, отчаяние и ложь.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует одалживать деньги - есть риск остаться без финансов, а также принимать подарки просто так - за любую подаренную вещь нужно дать взамен хотя бы монетку. Также в народе считается, что в этот день нельзя долго спать - весь год будет неудачным.

Что можно делать 12 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Феофану - просят здоровья, исцеления от одержимости и бесноватости, удачи в жизни.

Перед иконой святителя Григория молятся о получении знаний, он является покровителем политиков и государственных деятелей, поэтому к святому обращаются за мудростью в принятии важных решений. Также святой Григорий - заступник всех мужчин, которые носят это имя.

По народным традициям в этот день по-особому делают уборку в доме - входную дверь окропляют святой водой, а в каждый угол кладут по монетке - чтобы был достаток.

Также 12 марта принято печь круглый пирог - чтобы в отношениях в семье не было острых углов.

Кто отмечает день ангела 12 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Владимир, Александр, Иван, Дмитрий, Константин, Сергей.

По старому стилю день ангела у Михаила, Петра и Прокопия.

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