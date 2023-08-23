Народный праздник 24 августа известен под названиями Евпатий Коловрат, Фёдор-Василий, Евпл.

Православная церковь 24 августа чтит память раннехристианского святого Евмпла, а также монахов Киево-Печерского монастыря Василия и Феодора, которые перед постригом раздали бедным всё свое имущество. Этим святым молятся об избавлении от алчности и зависимости от покупок. Считается, что они помогают щедрым и бескорыстным людям.

В этот народный праздник в Киевской Руси начинали стричь овец. Считалось, что стрижка в этот день добавляет барашкам здоровья, и что они успеют зарасти к зиме. Из овечьей шерсти хозяйки плели теплые вещи и одеяла на зиму. В целом дата считается удачной для женского рукоделия.

Мужчины в праздник 24 августа тоже не сидели без дела. В этот день они заготавливали дрова на зиму, а также точили серпы, косы, лопаты и другие сельскохозяйственные инструменты. Крестьяне верили, что у мастеровитого хозяина инвентарь должен быть хорошо заточен после жатвы - тогда он дольше прослужит.

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Дети в эту пору не вылезали из сада, где срывали и ели немытыми фрукты и ягоды, часто чужие. Для ребятишек это была самая беззаботная и веселая пора.

В целом народный праздник 24 августа считается несчастливым - по давним верованиям, в эту дату по земле ходят привидения и неупокоенные души. Считалось, что больше всего призраки не любят пьяниц, поэтому в эту дату люди старались не пить никакого алкоголя.

24 августа - знак Зодиака

Рожденный 24 августа человек по знаку Зодиака будет Девой. Именинники этого дня очень деловитые и постоянно ищут выгоду для себя, умеют хорошо зарабатывать. По характеру они скрытые и немного хитрые. Любят учиться и читать. Также очень любят природу и животных. Среди них много долгожителей.

Что нельзя делать 24 августа

По давним приметам 24 августа нельзя гулять в малолюдных и труднодоступных местах - густых лесах, болотах, пустырях, на стройках. Все опасные места в этот день становятся ещё опаснее, а также сильно возрастает риск травмироваться или заблудиться. Особенно опасно отправляться на природу в одиночку или в состоянии опьянения.

Также 24 августа не стоит ходить на кладбище.

Строго запрещено в этот день пить алкоголь, иначе есть риск столкнуться с нечистью.

День неудачный для рыбалки и сбора грибов.

Приметы погоды 24 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на рассвете ярко мерцают звезды, то до конца августа будут идти дожди.

Муравьи построили высокие муравейники - к холодной и снежной зиме.

Если утром туман стелется над водой, то ближайшая неделя будет теплой.

В день Евпатия пошел дождь - ненастье затянется на несколько дней.

Если день солнечный и жаркий, то весна в следующем году будет ранней.

Много ряски на воде - к дождливой осени.

Если мало орехов уродило, то зимой выпадет много снега.

Погода безветренная - к потеплению.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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