Какой церковный праздник отмечают 23 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

23 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают двух Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. В народном календаре - Никонов день. О его запретах и приметах, что отмечают в церкви 23 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

23 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 марта по новому стилю (5 апреля - по старому) - день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

Никон Сицилийский жил в ІІІ веке. Он родился в Неаполе, отец его был язычником, а мать - христианкой. Никон также был язычником, а еще - храбрым и сильным воином. Однажды его отряд попал в окружение, и опасность для воинов была смертельной. Никон вспомнил, как мать учила его молиться - он произнес молитву, перекрестился и пообещал, что если им удастся спастись, то крестится. Отряду удалось избежать неминуемой смерти, и Никон отправился на гору Ганос, на побережье Мраморного моря, чтобы найти там священника и креститься. Там же он принял монашество.

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Вскоре Никон стал примером для всей братии и его посвятили в сан епископа. Прежний настоятель обители перед смертью посоветовал инокам переселиться на Сицилию из-за угрозы нашествия варваров. Никон и еще 190 иноков прибыли в Неаполь, где в ним присоединились еще 9 соратников. Многолет они жили в монастыре, который основал Никон. Но когда начались новые гонения на христиан, всех их казнили.

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Никон Киево-Печерский жил в XI веке. Он был последователем основателя монастыря преподобного Антония. Всех новоприбывших в обитель Никон Печерский постригал в монахи, и однажды постриг придворных любимцев князя Изяслава. За это князь разгневался на Никона - тот был вынужден покинуть монастырьи поселиться на полуострове Тмутаракань. Там он усердно трудился, молился, вокруг него собрались последователи, и они основали монастырь Пресвятой Богородицы.

Спустя время Никон вернулся в Ки­е­во-Пе­чер­скую лавру, его избрали игуменом. Умер пре­по­доб­ный в глу­бо­кой ста­ро­сти, похоронен в Ближ­них пе­ще­рах.

Праздник 23 марта по старому стилю - день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

О чем говорят приметы на 23 марта

В народном календаре 23 марта - праздник Никонов день. По его приметам ориентируются, какой будет погода и лето:

днем жарко, а ночью холодно - будет хорошая погода;

слышно первый весенний гром - лето будет дождливым и холодным;

ясное звездное небо - завтра будет морозный день;

у березы много сока - лето будет дождливое;

в реке воды не прибавляется - к жаркому лету.

23 марта принято сажать яблони, рябину, смородину и другие ягодные кусты.

Что можно делать 23 марта

Святым этого дня молятся об укреплении веры и духа, даровании мужества, смелости и терпения, преодолении трудностей. Никон Сицилийский оставил после себя три напутствия: прислушивайтесь к родителям, следуйте за Богом, будьте примером для ближних во всем. Никона Печерского просят о защите от нечисти.

В народе считается, что в этот день нужно тщательно убираться - не только в доме, но и в саду и на огороде, а также хорошо выкупаться.

Что нельзя делать 23 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу с маслом.

По народным приметам запрещается сегодня устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег. Также нельзя деньги держать на виду - к нищете. Не рекомендуют стричься, краситься волосы.

23 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макарий, Никон, Сергей, Стефан.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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