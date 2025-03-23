Узнайте, какие украинские и международные праздники наступают 23 марта.

Сегодняшний день примечателен несколькими украинскими и международными торжествами. Узнайте, кого стоит поздравить сегодня с именинами, чего нельзя делать и какой праздник 23 марта наступает в Украине и в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти монаха Никона Киево-Печерского и преподобномученика Никона Сицилийского. По старому стилю верующие чтят мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и прочих. Читайте также в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине -Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Из названия торжества понятно, что посвящено оно очень широкому кругу людей. Отмечают его как творческие личности, так и те, кто просто любит наслаждаться чужим творчеством.

Видео дня

Среди выдающихся украинцев родились 23 марта филолог Григорий Ильинский, авиаконструктор Архип Люлька, актер Тарас Денисенко, музыкант Богдан Лыба.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 23 марта праздник Всемирный метеорологический день или День метеоролога. Его цель - популяризация знаний о работе метеорологических станций и их значимости для всех людей.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день медведя, День щенков, День ОК, День атеиста, День бровиста.

Из мировых знаменитостей родились сегодня математик и астроном Пьер-Симон Лаплас, писатель Роже Мартен дю Гар, математик и физик Эмми Нетер, психолог Эрих Фромм, актриса Джоан Кроуфорд, кинорежиссер Акира Куросава, авиаконструктор Вернер фон Браун.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Никонов день. Верующие в этот день молятся святому Никону о терпении, мужестве и утешении. Наши предки продолжали соблюдать Великий пост и начинали подготовку к Пасхе - покупали и откармливали домашний скот. В березовых рощах начинали собирать сок.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя мусорить, разводить беспорядок, лениться. Плохой приметой считается делать большие покупки, рассказывать другим об уровне заработка и делиться финансовыми планами.

Об этом дне известны следующие погодные приметы:

утренний туман предвещает теплый апрель;

если пошел дождь, то ещё неделю будет сыро;

облака синего цвета сулят теплые, но дождливые дни;

гремит гром - к обилию рыбы и хорошей рыбалке.

Погода 23 марта принесет в Украину небольшое похолодание и тучи. В западных и частично центральных областях ожидаются дожди.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 23 марта отмечают Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

По старому стилю в праздник 23 марта поздравляют обладателей имен Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей.

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