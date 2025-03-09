Какой церковный праздник отмечают верующие 10 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

10 марта по новому церковному календарю чтут память мученика Кодрата и его учеников. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 10 марта (23 марта по старому стилю) - день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Ди­о­ни­сия, Анекта, Павла и Крискента и Василиссы Коринфской.

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Кодрат родился в III веке, во времена гонения на христиан. Он рано остался сиротой, вырос в пустыне. Там он встретил христиан и принял христианскую веру. Позже Кодрат выучил грамоту и врачебное искусство, но часто проводил время в пустыне со своими друзьями и последователями - Киприаном, Дионисием, Анектом, Павлом, Крискентом и другими.

По приказу правителя Декия, который поощрял гонения христиан, Кодрата и его друзей схватили и бросили в темницу. Их заставляли отречься от веры, подвергали пыткам, но мужчины оставались непреклонны. Тогда мучеников бросили на растерзание зверям, но те их не тронули. И тогда палачи решили казнить мужчин. Добровольно за ними шли на муки и многие святые жены, среди которых была и Василисса Коринфская.

Какой церковный праздник 10 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 10 марта

В народном календаре 10 марта - праздник Василисин день, названный так в честь Василиссы Коринфской. По его приметам судят о погоде:

журавли прилетели - весна будет теплой;

скворцы вернулись - снег скоро сойдет;

холодный ветер в этот день - еще будут холода;

облака бегут по небу - к теплу и дождю.

С Василисиного дня начинаются первые весенние грозы.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 10 марта нельзя ругаться, завидовать, желать зла, переедать.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в Василисин день нужно опасаться разлить чай - считается, что вместе с ним из дома йдут деньги и удача.

Что можно делать 10 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святой Василиссе - просят о выздоровлении для тех, кто перенес тяжелые болезни, а также защиты от паводка. Считается, что святая мученица помогает в воспитании детей.

По народным приметам 10 марта считается хорошим днем для уборки, а по обычаям сегодня принято зажигать лампадку или свечу и окроплять дом святой водой.

Кто отмечает день ангела 10 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Леонид, Анастасия, Ника, Василиса, Галина, Виктор, Марк, Денис, Иван, Федор.

По старому стилю день ангела у Тараса, Антона, Федора, Николая, Александра, Евгения.

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