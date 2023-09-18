Народный праздник 19 сентября известен под названиями Трофим и Зосима, Трофимовы вечерки, Михайлов день, Михайлово чудо.

Православная церковь Украины 19 сентября по новому стилю чтит память мучеников Трофима и Зосима Антиохийских, которые в народе считаются покровителями пасечников и пчеловодов.

В народный праздник 19 сентября наши предки работали на пасеке, готовили улья к зимовке и собирали урожай мёда. Пасечники получали подарки от знакомых, угощали родных продуктами пчеловодства, а также выставляли мёд на продажу на ярмарках. На обед или на ужин наши предки обязательно ставили баночку мёда, которым поливали оладьи или кашу.

19 сентября обязательно стоит съесть утром натощак столовую ложку мёда и запить её водой, желательно святой. Такой ритуал зарядит здоровьем и хорошим самочувствием до конца года. А растворенный в стакане воды мёд в этот народный праздник поможет облегчить боль в животе.

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Молодежь на Трофима и Зосима устраивала Трофимовы вечерки, на которых юноши и девушки выбирали себе пару, чтобы успеть пожениться в осенний период свадеб.

По старому стилю церковь в эту дату отмечала большой христианский праздник Михайлово чудо. Наши предки очень уважали этот праздник и в честь торжества удерживались от любой работы, особенно в поле. В праздник 19 сентября было принято устраивать семейные встречи, на которых родственники должны обговорить свои старые обиды и проблемы, и простить друг друга. День считается очень удачным для примирения.

19 сентября - знак Зодиака

Рожденный 19 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня по характеру добрые и дружелюбные. Они стремятся помочь близким даже в ущерб своим интересам. Добиваются очень многого в своей жизни благодаря трудолюбию, но имеют проблемы с общением. Привыкли решать все свои проблемы в одиночку, им трудно довериться близким.

Что нельзя делать 19 сентября

В Михайлово чудо наши предки воздерживались от тяжелого физического труда, чтобы не разгневать архангела. Также в этот праздник нельзя злоупотреблять алкоголем и поддаваться чревоугодию.

Если в этот день вы услышали критику от близких людей, то не стоит обижаться и отрицать сказанное. Лучше примите замечание к сведению.

Нельзя начинать в этот день новые долгосрочные дела, такие как ремонт или постройка дома, иначе эти дела никогда не удастся завершить.

Неудачный день для поездки и путешествия. Далеко от дома в эту дату лучше не выезжать.

Мыть голову 19 сентября - к проблемам с памятью.

Нельзя обижать диких и домашних животных, бить их и кричать на них, разводить беспорядок в хлеву.

На Трофима и Зосиму нельзя бездельничать и откладывать важные дела на потом, иначе человека настигнет неудача во всём задуманном.

Врать, распускать слухи, преувеличивать и рассказывать чужие тайны 2 октября - к неудачам в личной жизни.

Не пересчитывайте мелочь 2 октября, чтобы не было проблем с деньгами.

Приметы погоды 19 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы начали залеплять вход в улей - к холодной зиме.

Если в лесу уродилось много грибов, то следующий год будет малоурожайный.

Сильная гроза с частыми раскатами грома в этот день предвещает бесснежную зиму.

На осине начали желтеть листья - к короткому бабьему лету и ранней зиме.

Теплая и солнечная погода сулит погожую осень.

Южный ветер дует - к хорошему урожаю озимых.

На дубе много желудей - к суровой и снежной зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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