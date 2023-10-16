Народный праздник 17 октября известен под названиями Осия Колесник, Ерофеев день, Ерофей Лешегон.

Православная церковь Украины 17 октября по новому стилю чтит память пророка Осии, преподобномученика Андрей Критского, а также бессеребренников Космы и Дамиана Аравийских. По старому стилю церковь 17 октября чтила мученика-епископа Иерофея Афинского, который присутствовал на похоронах Богородицы.

В народный праздник 17 октября главной заботой наших предков был осмотр и починка телег. Транспорт чистили, смазывали дёгтем, чинили неполадки и осматривали колеса. Приближалось время, когда надо будет убирать телегу в сарай и доставать зимние сани.

Девушки в праздник 17 октября занимались рукоделием, вышивали рубашки и рушники. В давние времена считалось, что каждая девушка должна уметь вышивать, иначе её посчитают плохой хозяйкой. Девушки в этот день проводили ритуал на приворот любимого. Для этого вышивали полное имя возлюбленного на изнанке наволочки, надевали на подушку и спали на ней.

Видео дня

В целом этот народный праздник считался опасным из-за буйства нечисти. В этот день, по народным поверьям, в лесу можно встретить леших, агрессивных животных или духов-лихорадок.

17 октября - знак Зодиака

Рожденный 17 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня объективные и здравомыслящие. Они умеют быть непредвзятыми. В жизни любят определенность и постоянство. Могут жить в одном месте всю жизнь и стремятся к серьезным отношениям. Очень упорны во всём, что делают. Однако они не зануды и умеют веселиться. Не любят принимать чужую помощь.

Что нельзя делать 17 октября

Не стоит в этот день ходить в дикие, безлюдные, удаленные от цивилизации места. Повышается риск столкнуться с нечистью или агрессивными животными. В целом в этот день не рекомендуется выходить на улицу без большой надобности.

Женщинам в день Ерофея не стоит разговаривать с незнакомцами и принимать их подарки, а также приходить в гости одним к совсем незнакомым людям.

День считается неудачным для свадьбы и венчания. Пара, которая поженится 17 октября, в будущем будет часто ссориться.

Не стоит в этот день перерабатывать и планировать слишком много дел. Не забывайте об отдыхе, чтобы не было проблем со здоровьем.

По давним верованиями на день Осия нельзя мыться и особенно мыть голову, иначе можно смыть с себя защиту от болезней. Также нельзя в этот день посещать парикмахерские и салоны красоты.

Приметы погоды 17 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Вечерняя заря алого цвета предвещает ветреную погоду в ближайшие дни.

Много паутины летает по воздуху - к теплой погоде.

Совы ночью громко ухают - к морозам.

Если в течение дня часто меняется погода, то весь октябрь будет переменчивым.

Если в лесу появилось много снегирей, то зима будет ранней.

Куры начали сильно линять - к потеплению.

Если после полудня солнце ни разу не показалось за тучами, то скоро пойдет дождь.

Кот спит целый день - к похолоданию.

Зайцы побелели - к ранней зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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