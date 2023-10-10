Народный праздник 11 октября известен под названием Харитонов день, Филиппов день.

Православная церковь Украины 11 октября по новому стилю чтит память апостола от 70-ти Филиппа Кесарийского, который умел исцелять больных и изгонять бесов. Также в этот день чтят преподобного Феофана Исповедника, мучениц Зинаиды и Филонилы и преподобного Феофана Киево-Печерского.

По старому стилю церковь 11 октября чтила преподобного Харитона Исповедника и преподобных отцов Киево-Печерской лавры из Ближних пещер, а также благословенного князя Чехии Вячеслава, более известного как Вацлав Чешский.

Наши предки заметили, что с Филиппового дня погода становится гораздо холоднее, а темнеет уже рано. Обычно к этой дате уже заканчивалось бабье лето. В народный праздник 11 октября начинали топить печь.

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Наши предки в народный праздник 11 октября ездили на мельницу, чтобы смолоть собранное зерно. С годами устройства для перемалывания зерна всё больше усовершенствовались. Сначала появились ручные мельницы, на которых работали лошади, затем были изобретены водяные и ветряные мельницы.

В целом этот народный праздник издавна считается опасным, поскольку в этот день удачно проходят любые ритуалы и привороты. Повышается риск стать жертвой сглаза из-за недоброжелателей. Наши предки в этот день старались ни с кем не общаться и не наживать себе врагов, не принимать подарков от незнакомцев, а также не ходить в лес.

Праздник 11 октября считается очень удачным для любого рукоделия. Девушки и женщины в этот день собирались дома у самой старшей подруги, и все вместе занимались вышивкой или шитьем. Во время посиделок обменивались сплетнями и обсуждали парней.

11 октября - знак Зодиака

Рожденный 11 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня являются борцами за правду и справедливость. Всегда стараются поступать честно и по совести, и требуют того же от близких. Не зацикливаются на проблемах. Обычно они не очень беспокоятся о своей внешности, зато развивают свой внутренний мир. Не любят быть в центре внимания.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя злоупотреблять алкоголем в этот день, а также переедать, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Пересчитывать свои сбережения 11 октября - к финансовым убыткам.

Нельзя ходить в лес в эту дату, особенно в одиночку или в незнакомое место. В лесах в этот день опаснее, чем обычно.

Повышается риск получить травму, порезаться или пораниться, поэтому нельзя неаккуратно обращаться с острыми предметами и поднимать тяжелые вещи.

Неблагоприятный день для брака. У пары, которая поженилась 11 октября, будет много семейных проблем.

Приметы погоды 11 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Вокруг луны ночью видны круги - к ветреной погоде в ближайшие дни и засушливому лету в следующем году.

Куры нахохлились и не хотят выходить из курятника - к похолоданию.

Если птицы летят очень низко, то зима будет ранней и морозной.

Деревья покрылись инеем - к долгой зиме.

С березы и дуба листья начали опадать - к суровой зиме.

Если резко потеплело в этот день, то в октябре не будет серьезных морозов.

Вечером небо покраснело - к сильному ветру завтра.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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