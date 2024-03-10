Какой церковный праздник отмечают 11 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

11 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святителей Софрониев. В этот же день - начало Сырной недели, в народном календаре - Масленицы. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 11 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

11 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 марта по новому стилю (24 марта по старому) - день памяти святых Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского.

Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский, жил в VII веке. Сам он был родом из Дамаска, получил философское образование, а после отправился в Иерусалим. Там он много общался с пустынножителями и отшельниками, и вместе со своим духовником, иеромонахом Иоанном Мосхом, совершил паломничество по монастырям. Позже из своих путевых заметок Софроний с Иоанном составили знаменитую книгу "Лимонарь" или "Луг духовный".

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Когда они оказались в Египте, Софроний тяжело заболел, поэтому решил принять монашеский постриг - и вскоре выздоровел. Софроний был знаком с патриархами Иерусалимскими Захарией и Модестом. В 634 году его самого избрали патриархом Иерусалимским - 10 лет он был предстоятелем Иерусалимской Церкви. В конце жизни Софронию пришлось столкнуться с осадой Иерусалима магометанами. Горожане, совсем изнуренные голодом, согласились открыть ворота с условием, что противник пощадит христианские святыни. Увы - магометане не сдержали слова. Поэтому патриарх Софроний умер в глубокой скорби.

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О жизни Софрония Печерского известно немного. Он был затворником и жил в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Ежедневно преподобный прочитывал Псалтырь, всегда носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.

Мощи преподобного Софрония погребены в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря.

Праздник 11 марта по старому стилю - день памяти святителя Порфирия.

О чем говорят приметы на 11 марта

В народном календаре 11 марта - праздник Софрон. По приметам дня судят о дальнейшей погоде:

день теплый выдался - лето тоже будет теплым;

стаи ворон на земле сидят - будет холодно, на макушках деревьев - к теплу;

увидеть жаворонка сегодня - к потеплению;

птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету, а если в тени - лето будет теплым.

В народе 11 марта привечали птиц, которые возвращались домой из теплых краев, особое внимание уделяли кукушкам. С этого дня начинается Масленица - неделя накануне Великого поста. Также ее называют Бабская неделя или Колодий.

Что можно делать 11 марта

У святых этого дня просят укрепить в вере, дать сил вынести невзгоды и трудности, благодарят Бога за все, что есть.

На Сырной неделе, которая начинается 11 марта, разрешается есть молоко, молочные продукты и яйца. В Украине на Масленицу издавна готовили вареники с сыром. Сейчас также пекут и блины, хотя эта традиция пришла к нам из советского времени. Первые вареники (или блины) подают как милостыню и на помин, например, угощают ими малоимущих.

Народные приметы советуют в этот день слушать кукушку: услышав первое пение, нужно загадать желание - оно обязательно сбудется. Также верят, что если в этот момент побренчать мелочью в кармане, то это принесет удачу и поможет стать богатым.

Что нельзя делать 11 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, особенно с близкими, сквернословить, желать зла, завидовать, обижать животных.

В народе считается, что в этот день не следует спрашивать кукушку, сколько осталось жить, а также готовить и есть птицу - не к добру. Также не стоит выбрасывать старые вещи - это к нищете.

11 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Георгий, Ефим, Софроний.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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