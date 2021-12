4 декабря - 338-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 27 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день объятий, Международный день гепарда, Международный день банков, День вина "Каберне Фран", День духа игры, Всемирный день фэтбайка.

В США - День признательности службе по обнаружению штормов "Skywarn", День печенья, День носков, День охраны дикой природы, День защитных наушников, День игрального кубика, День настойки ревеня на водке, День "Носите коричневую обувь", В Мексике - День ремесленников, в Таиланде - День окружающей среды, в Польше - День шахтёра, Барбурка, в Армении - День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея, в Британии - Суббота малого бизнеса, в Индии - День военно-морского флота, в Кыргызстане - День эпоса "Манас", в Тонга - День провозглашения государства.

Памятные даты 4 декабря, годовщины и события

4 декабря 1674 года французские иезуиты основали Чикаго. История следующая: в 1666 году 38-летний иезуит Жак Маркетт отправился во французские североамериканские владения обращать к христианскому Богу индейцев и заодно исследовать неведомые пространства к югу от Великих озер. 4 декабря 1674 года для зимовки он основал у юго-западной оконечности озера Мичиган миссионерский пост.

Читайте такжеКогда ставить и наряжать елку 2022: советы, приметы и православные традицииВпоследствии на этом месте вырос американский город Чикаго, ныне третий по числу жителей и второй по финансово-экономическому значению город США, который считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда также называют "Город ветров". Название же города Chicago (Чикаго) - это измененное французами слово из языка местных индейцев майами-иллинойс "shikaakwa", которое означает "дикий лук". Статус города Чикаго получил в 1837 году.

4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты "The Observer" ("Наблюдатель"). Это британское издание является первой и старейшей в мире воскресной газетой. Ее основателем стал молодой ирландец Уильям Борн. Он взял под свое предприятие кредит в 100 фунтов стерлингов - огромную по тем временам сумму.

Однако спустя три года за газетой числился долг в 1600 фунтов! Чтобы не угодить в долговую тюрьму, Борн быстренько перепродал газету своему родному брату. Тот оказался более удачливым бизнесменом. В 1812 году к газете "The Observer", наконец, пришла настоящая слава. Однажды один из ее журналистов оказался свидетелем убийства английского премьер-министра, и ему же удалось задержать убийцу.

"The Observer" дожил до наших дней, сменив множество редакторов и хозяев. Среди специальных корреспондентов издания были Джордж Оруэлл и Ким Филби. В 1993 году "The Observer" стала частью ежедневной британской газеты "The Guardian", основанной в 1821 году, и выходит в виде ее воскресного выпуска.

4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино.

Эту "призрачную" частицу он назвал нейтроном, поскольку "настоящий" нейтрон тогда еще не был открыт. Название "нейтрино" (по-итальянски "нейтрончик") спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми (1901–1954). Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году, а косвенные улики существования нейтрино были найдены в 1953 году.

Читайте такжеРождественский пост 2021: продолжительность и правила питания на каждый деньВ 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек "тунеядцам и паразитам". Это происходило во время Голодомора.

В 1971 году во время концерта Фрэнка Заппы было сожжено казино в Монтре, что расположено в Швейцарии, на береговой линии Женевского озера. Местечко служило местом проведения джазового фестиваля. Событие увековечено в песне группы Deep Purple "Smoke on the Water" - "Дым над водой".

В 1979 году была открыта станция Киевского метрополитена "Пионерская" (ныне "Лесная").

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 декабря отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году, не считая Пасхи, который длится пять дней. Другие названия праздника: "Введение", "Ворота зимы", "Праздник молодой семьи".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сильно веселиться, лучше сходите на тихие посиделки в гости, а еще лучше - в храм. Не занимайтесь тяжелой работой, не шейте, не убирайте, не стирайте. Также нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. Еще запрещено категорически заключать браки. А вот крестить детей можно. Также не давайте в долг, чтобы у самих не было проблем с финансами.

Приметы на 4 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

морозный день - зима будет холодной и снежной;

яркое солнце - погода будет хорошей;

мороз - лето следующего года будет очень жарким.

Именины 4 декабря

Именины у Александра и Марии.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева