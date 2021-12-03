Почему праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы считается особенно важным - читайте на УНИАН.

Третья пречистая - второе название данного торжества. Введение во храм Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников и особо почитается верующими людьми. УНИАН расскажет, что можно и нельзя делать в этот день, а также посоветует действенную молитву.

Кстати, именно сегодня украинцев ждет солнечное затмение 2021. Также в этот день отмечается народный праздник 4 декабря - Введение.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - дата и история праздника

Ежегодно религиозное событие отмечается в один и тот же день - 4 декабря. В этому году дата выпадает на субботу. Согласно преданию, именно 4 декабря Деву Марию родители впервые привели в храм, хотя других детей туда не пускали. Девочка преодолела 15 ступеней без помощи взрослых, что удивило всех присутствующих.

Читайте такжеЦерковные праздники в декабре 2021: календарь православных торжествЗатем священник пустил ее в Святая Святых, куда обычные люди зайти не могли. Даже сам служитель Божий только раз в год посещал это место с жертвенной кровью. Именно это событие определило роль Девы Марии в судьбе человечества.

С тех пор Пресвятая осталась в храме и воспитывалась в обществе благочестивых девушек. Изучала Священное Писание, постилась, много молилась и усердно работала. Прожила она среди святых до своего совершеннолетия, а после вышла замуж за Иосифа.

Что нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы - традиции и запреты

Издавна на Руси существовал обычай - люди устраивали ярмарки и катались на санях. Также ходили друг к другу в гости. Считалось, что первым в дом должен войти мужчина, тогда у хозяевов будет достаток и благополучие.

Священники в этот день надевают одежды голубого цвета - этот оттенок считается Богородичным. Православные зажигают свечи и выстраиваются "коридором" перед литургией, почитая тот день, когда родители привели Деву Марию в храм.

Несмотря на то, что праздник выпадает на Рождественский пост 2021, сегодня можно употреблять рыбу и пищу с маслом, а также выпить немного вина.

Существуют и запреты на Введение, сегодня православным нельзя:

Веселиться, собирать шумные компании.

Заниматься тяжелой работой, шить, вязать и убирать.

Отказывать в милостыни и помощи нуждающимся.

Венчаться и жениться.

Молитва Пресвятой Богородице о помощи и здравии

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы женщины молятся ей об удачном замужестве, исцелении от болезней, здоровье и благополучии для семьи. Церковные служители рекомендуют прочесть такую молитву перед образом Девы Марии:

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в несчастиях защитит? Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего! Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная! Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедям. За мой ропот в болезнех, трудах и несчастиях не отступи от мене, но пребуди Материю и Покровительницею мене малодушнаго, Царице моя преблагая, Заступнице усердная! Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити, сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их. Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победити моя греховныя привычки, дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию, в общении со святой Церковию провел остальныя дни земнаго странствия. Предстани мне, надеждо всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей, Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его безконечных радостей. Аминь.

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Автор: Кристина Кащавцева