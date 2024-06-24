24 июня по новому стилю украинцы отмечают Ивана Купала 2024. Наши предки отмечали давний народный праздник с большим размахом. Украинские купальские традиции включают купание в реке, гадания прыжки через костер и плетение венков. Самые смелые юноши в купальскую ночь отправлялись искать счастливый цветок папоротника.
В этот день поздравьте родных и друзей с праздником Ивана Купала и пожелайте счастливых летних дней. Наши пожелания и картинки на Ивана Купала точно понравятся близким.
Поздравления с Ивана Купала в стихах, прозе и картинках
Река сегодня так нарядна!
Венки, как лебеди, плывут.
И аромат струится пряный
От тех костров, что в полночь жгут.
Иван Купала в полном цвете
Настал и головы вскружил.
Сегодня в чудо свято верьте
И ждите счастья что есть сил!
***
На Ивана, на Купала
В темном и сыром бору,
Чье-то счастье расцветало,
Думал кто-то в старину.
Кто найдет цветок заветный —
Будет счастлив и богат,
Вот и ищут его тщетно
Много сотен лет подряд.
Ты же сам свою дорогу
Выбирай - и смело в путь,
Обращайся лучше к Богу,
Да молиться не забудь!
***
Как-то летним вечерком
Возле речке нашей
Собралась вся молодежь
Со своей поклажей!
Раз гулять, давайте вместе
Веселиться, танцевать,
В речке будем все плескаться,
С днем Купала поздравлять!
***
В ночь чистительных купаний,
В ночь магической травы,
Ты сорви кусочек счастья,
Все для тела и души.
С праздником тебя мы поздравляем!
Поздравком зажги свою мечту!
И пусть счастье и желанья...
Все случится в эту ночь!
***
С Днём Ивана Купала!
Пусть мечта в дом придёт,
Чтоб семья процветала,
Ждало счастье весь год.
Солнце в сердце пусть светит,
Расцветает любовь,
И богатство заметно
С каждым днём пусть растёт!
***
Иванов день, Иван Купала
Пусть станет светлых дел началом.
Пусть в эту ночь случится чудо,
И пусть на сердце радость будет.
Пусть дом наполнится любовью,
Придёт удача и здоровье,
Достаток и благополучие,
А впереди ждёт только лучшее!
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С волшебным днем Ивана Купала! Желаю любить, мечтать, улыбаться! Отыскать свой папоротник удачи, жить в достатке и благополучии! Привлекай к себе только счастье, будь беззаботным, никогда не теряй надежду!
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Поздравляю с прекрасным праздником Ивана Купала. Пусть в будущем у вас всё сложиться хорошо, будьте счастливы и любимы, а всё что тревожило вас в прошлом, пусть испариться, не оставляя за собой следов. Радуйтесь жизни!
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Поздравляю с праздником Ивана Купала. Желаю на своём пути найти свой цветущий папоротник, которой и твоё сердце заставит расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоём пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.
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С праздником! Пусть День Ивана Купала станет началом новой, счастливой жизни. Желаю найти свой цветущий папоротник, а вместе с ним — настоящую любовь, невероятную удачу и бесконечное счастье!
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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю идеального здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики!