24 июня поздравьте близких с праздником Ивана Купала по новому стилю.

24 июня по новому стилю украинцы отмечают Ивана Купала 2024. Наши предки отмечали давний народный праздник с большим размахом. Украинские купальские традиции включают купание в реке, гадания прыжки через костер и плетение венков. Самые смелые юноши в купальскую ночь отправлялись искать счастливый цветок папоротника.

В этот день поздравьте родных и друзей с праздником Ивана Купала и пожелайте счастливых летних дней. Наши пожелания и картинки на Ивана Купала точно понравятся близким.

Поздравления с Ивана Купала в стихах, прозе и картинках

Река сегодня так нарядна!

Видео дня

Венки, как лебеди, плывут.

И аромат струится пряный

От тех костров, что в полночь жгут.

Иван Купала в полном цвете

Настал и головы вскружил.

Сегодня в чудо свято верьте

И ждите счастья что есть сил!

***

На Ивана, на Купала

В темном и сыром бору,

Чье-то счастье расцветало,

Думал кто-то в старину.

Кто найдет цветок заветный —

Будет счастлив и богат,

Вот и ищут его тщетно

Много сотен лет подряд.

Ты же сам свою дорогу

Выбирай - и смело в путь,

Обращайся лучше к Богу,

Да молиться не забудь!

***

Как-то летним вечерком

Возле речке нашей

Собралась вся молодежь

Со своей поклажей!

Раз гулять, давайте вместе

Веселиться, танцевать,

В речке будем все плескаться,

С днем Купала поздравлять!

***

В ночь чистительных купаний,

В ночь магической травы,

Ты сорви кусочек счастья,

Все для тела и души.

С праздником тебя мы поздравляем!

Поздравком зажги свою мечту!

И пусть счастье и желанья...

Все случится в эту ночь!

***

С Днём Ивана Купала!

Пусть мечта в дом придёт,

Чтоб семья процветала,

Ждало счастье весь год.

Солнце в сердце пусть светит,

Расцветает любовь,

И богатство заметно

С каждым днём пусть растёт!

***

Иванов день, Иван Купала

Пусть станет светлых дел началом.

Пусть в эту ночь случится чудо,

И пусть на сердце радость будет.

Пусть дом наполнится любовью,

Придёт удача и здоровье,

Достаток и благополучие,

А впереди ждёт только лучшее!

***

С волшебным днем Ивана Купала! Желаю любить, мечтать, улыбаться! Отыскать свой папоротник удачи, жить в достатке и благополучии! Привлекай к себе только счастье, будь беззаботным, никогда не теряй надежду!

***

Поздравляю с прекрасным праздником Ивана Купала. Пусть в будущем у вас всё сложиться хорошо, будьте счастливы и любимы, а всё что тревожило вас в прошлом, пусть испариться, не оставляя за собой следов. Радуйтесь жизни!

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Желаю на своём пути найти свой цветущий папоротник, которой и твоё сердце заставит расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоём пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

***

С праздником! Пусть День Ивана Купала станет началом новой, счастливой жизни. Желаю найти свой цветущий папоротник, а вместе с ним — настоящую любовь, невероятную удачу и бесконечное счастье!

***

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю идеального здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики!

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