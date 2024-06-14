День солнцестояния богат народными традициями и запретами.

Совсем скоро наступит летнее солнцестояние - самый длинный день и самая короткая ночь в году в северном полушарии. А в южном полушарии это наоборот самый короткий день. С этим астрономическим событием связано много обычаев и народных примет. В украинском народном календаре с летним солнцестоянием ассоциируется праздник Ивана Купала.

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Когда будет летнее солнцестояние в 2024 году

В этом году летнее солнцестояние наступит в четверг 20 июня 2024 года. В Киеве в этот день Солнце встанет в 4:46 и зайдет в 21:13. Длительность дня будет 16 часов и 27 минут, а ночь продлится всего 7 часов 33 минуты.

Что нельзя и что нужно делать в летнее солнцестояние

В день летнего солнцестояние обязательно стоит прогуляться и понежиться под солнечными лучами. Не забывайте про солнезащитный крем и очки. Счастливой приметой в этот день считается встать рано и встретить рассвет.

В народных верованиях это событие считается удачным для творчества, различных ритуалов, духовных практик. В этот день можно ощутить сильный прилив вдохновения, начать новое дело, преодолеть свои страхи.

На летнее солнцестояние нельзя:

ругаться, упрекать и обзывать других людей, вспоминать прошлые обиды;

носить темную, изношенную, грязную одежду;

поднимать любые предметы с земли;

неуважительно относиться к природе, топтать траву и рвать цветы, мусорить.

В этот день постарайтесь не зацикливаться на негативе и жалости к себе, а смотреть на мир с позитивом.

Ритуалы и гадания на летнее солнцестояни

В народе к летнему солнцестоянию приурочен праздник Ивана Купала. Поэтому ритуалы на день летнего солнцестояние схожи с купальскими: купание, плетение венков, прыжки через костер, встреча рассвета.

Вечер летнего солнцестояния считается удачным для гаданий и загадывания желаний. Незамужние девушки собираются в компанию и гадают на суженых.

Приметы на летнее солнцестояние

В летнее солнцестояние есть такие приметы погоды:

Непогода предвещает бедный урожай в этом году.

Если в ночь солнцестояния на небе видно много звезд, то в этом году уродятся грибы и ягоды.

Утром на траве много росы - к жаркой и солнечной погоде в ближайшие дни.

Если на солнцестояние гремит гром, то до конца июня часто будет непогода.

Пасмурно - лето будет прохладным.

Роса, колодезная и родниковая вода, набранная 20 июня, считается целебной.

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