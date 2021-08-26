В этот день отмечаются 11 мужских и 3 женских именин.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Некоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 26 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 14 именин: 11 мужских и 3 женских.

Именины 26 августа 2021: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Константин - от латинского слова constans, что переводиться как "постоянный", "стойкий";

Максим - от римского родового имени Maximus - то есть "величайший";

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Парамон происходит от древнегреческого имени Парамонос, которое переводится как "надежный";

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского срафим ("огненный");

Тихон - в переводе с греческого языка - "судьба", "случай". Также от имени древнегреческой богини удачи Тюхе означает "удача", "случайность", "жребий";

Иаков - от древнееврейского имени Яакоб ("держащийся за пятку");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 26 августа 2021: женские имена

Читайте такжеДень шахтера в Украине: дата и история праздника

Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа ("благоволение");

Ксения - в переводе с греческого xenia означает "гостеприимная". Также от греческого xenios переводится как "странница", "чужестранка", "гостья", "чужая";

Оксана - от древнегреческого ксенос или ксениа ("гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка").

Автор: Иван Бойко