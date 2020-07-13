Полезное ягодное лакомство на зиму: рецепты бесподобного черничного варенья

Такое варенье получается необычайно нежным, с деликатным, изысканным вкусом.

Варенье из черники, невероятно вкусная, а главное очень полезная заготовка на зиму из этой прекрасной лесной ягоды.

Оно будет не только прекрасным дополнением для домашнего чаепития или разнообразной домашней выпечки. Это ароматное ягодное лакомство понравится и детям, и взрослым.

Варенье из черники пятиминутка

Черника - 300 г

Сахар - 300 г

Чернику залить холодной водой, убрать весь всплывший мусор. Переложить ягоды в дуршлаг и хорошо промыть под проточной водой. Оставить на 5-10 минут, чтобы стекла вода.

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Переложить чернику в кастрюлю или сотейник, в котором будет вариться варенье. Засыпать ягоды сахаром и оставить на 1-2 часа.

Положить кастрюлю на средний огонь и довести ее содержимое до кипения, периодически помешивая деревянной ложкой. Уменьшить огонь, и проварить варенье ровно пять минут.

Разлить горячее варенье по стерильным банкам и закатать. Перевернуть баночки вверх дном и оставить до полного остывания, укутав в плед или теплое одеяло. Затем поместить его на хранение в погреб или кладовую.

Варенье из черники с пектином

Черника - 500 г

Сахар - 500 г

Желейная смесь (с пектином) - 0,5 пакетика

Засыпаем чернику сахаром, положить на очень маленький огонь и варить от закипания 20 минут. Пену, которая будет образовываться, снимать. Добавить к ягодам желейную смесь. Затем варить еще 5-7 минут, пока масса не начнет густеть.

Простерилизовать банки под паром и прокипятить крышки.

Наполнить банки горячим вареньем, сильно закрутить крышками и перевернуть. В таком состоянии банки будут, пока не остынут.

Желе из черники на зиму

Черника - 1 кг

Сахар - 1-1,3 кг

Пектин - 100 г

Вода - 100 мл

Чернику перебрать, хорошо вымыть и оставить в дуршлаге стекать, чтобы ушла лишняя жидкость. Затем измельчить ягоды в блендере или размять их руками.

Всыпать в ягоды сахар и перемешать, чтобы он быстрее растворился в соке. В таком виде чернику нужно оставить на 10-15 минут.

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Пектин развести в небольшом количестве воды и отправить на огонь. Постоянно помешивая, варить 1 минуту и снять с огня.

Чернику отправить на огонь, довести до кипения и влить пектин. На медленном огне, не переставая мешать, чтобы сахар и пектин хорошо растворились, варить 3 минуты.

Стерилизованные банки нужно заранее прогреть и влить в них готовое желе.

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