Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

11 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Феодосия Великого. О традициях дня, народных приметах, а также что отмечают в церкви 11 января по старому стилю - рассказываем в материале.

11 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 января (24 января по старому стилю) - день памяти преподобного Феодосия Великого, одного из основателей монашества.

Феодосий жил в V-VI веках, родился в Каппадокии, в семье христиан. Еще в раннем возрасте он решил, что станет вести отшельническую жизнь. Позже он так и сделал: переехал в Палестину и стал жить в пещере, в которой, по преданию, ночевали волхвы, шедшие на поклон к Иисусу после Его рождения.

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В этой пещере Феодосий в молитвах провел 30 лет и там обрел способность творить чудеса. К отшельнику потянулись люди - год от года приходило все больше учеников и пещера уже не вмещала иноков. Тогда Феодосий стал молиться, чтобы Господь указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный ушел в пустыню. Когда кадило в какой-то момент вспыхнуло, то Феодосий расценил это как знак свыше и на этом месте был основан монастырь. При нем открыли приюты для странников и престарелых и больницу для монахов, путешественников и бедняков. Однажды в Палестину пришел голод, и Феодосий приказал всех голодающих пустить внутрь монастыря. Иноки смутились - на всех еды не хватит, но когда открылись двери хлебопекарни, то увидели, что по молитвам преподобного она наполнена хлебами.

При императоре Анастасии начались гонения на христиан, под которые попал и Феодосий - преподобного отправили тюрьму, а вышел он из нее лишь после смерти императора. Святитель прожил до 105 лет и покинул этот мир в мире. Прославился Феодосий также своей прозорливостью и чудесами, что происходили по его молитвам.

Праздник 11 января по старому стилю - день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 29 декабря.

О чем говорят приметы на 11 января

По погоде этого дня предсказывали, какой будет весна, а также ближайшие дни:

тепло на улице - весна будет ранней, а если мороз - то холодной;

звезды яркие - к холодам;

ветер северный, на небе нет облаков - жди сильные морозы.

В народном календаре 11 января - праздник Федосеев день, Феодосий или Федосей Весняк. Чаще всего в этот день стоит сильный мороз - в старину считали, что так лютует нечисть и старались все дела вне дома завершить до наступления темноты.

Что нельзя делать 11 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

ссориться и ругаться;

отказывать в помощи;

пользоваться острыми и колющими предметами - есть риск пораниться.

По народным приметам в этот день не стоит стричь волосы и ногти, переезжать и давать деньги в долг - иначе можно три месяца просидеть без денег. Также считается, что в этот день ни в коем случае нельзя мерзнуть - если заболеешь, то вылечиться будет сложно.

Что можно делать 11 января

В этот день можно пойти в храм или помолиться дома. У преподобного Феодосия просят помощи в семейных делах, святитель считается покровителем пожилых, бедных людейи тех, кто не может найти дорогу в жизни.

По народной традиции в этот день идут в гости к близким или принимают родных у себя. На Федосеев день также принято готовить пирог с зеленью, но его следует ломать, а не резать.

11 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Михаил, Степан, Терентий, Иосиф, Виталий, Владимир, Николай.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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