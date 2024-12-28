Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 29 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 декабря по новому церковному календарю вспоминают вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. В эту же дату - день памяти праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 29 декабря (11 января по старому стилю) - день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме, праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

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По библейской истории, пророчества и волхвы предсказали царю Ироду скорое пришествие Царя Иудейского. Но Ирод все-таки решил обмануть судьбу и приказал убить всех родившихся малышей мужского пола - таким образом погибли 14 тыс. младенцев. Существует мнение, что эта цифра завышена, но если учесть, что на тот момент в стране происходила перепись населения, то в городе Вифлеем находилось очень много людей, а с ними - и детей. Царь Ирод надеялся, что убив всех младенцев, он останется у власти. Но он просчитался: ангел предупредил Иосифа и Анну, и они с Иисусом бежали в Египет. Малыши, которые погибли, стали первыми мучениками за Христа.

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Святой Иосиф Обручник был из рода царя Давида. От первого брака у него было четыре сына и две дочери. В 80 лет Иосиф стал попечителем Девы Марии. Иосиф заботился о Марии, присутствовал, когда Новорожденному Богомладенцу поклонялись пастыри и волхвы, и вместе с Матерью Божией и Иисусом по указанию ангела бежал в Египет, спасая их от царя Ирода. В Египте он зарабатывал на пропитание трудом плотника. Умер святой Иосиф, когда ему было 100 лет.

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Царь и пророк Давид был восьмым, последним сыном старейшины города Вифлеема. В детстве и юности он был пастухом, но в 18 лет прославился. Тогда на Израиль напали филистимляне и Давид понес на поле брани еду воинам. В этот момент великан Голиаф вызывал на поединок израильтянина – Давид бросил в Голиафа камень и попал в лоб. Великан упал и не встал. После этого Саул, царь Израиля, поставил Давида тысяченачальником.

После смерти Саула Давид стал царем Израильского государства. Тогда же была построена новая столица Израиля - Иерусалим (т. е. город мира). Он быстро развивался и вскоре стал знаменит на весь мир. Давид предвидел первое пришествие Христа, его пророчества собраны в Псалтырь.

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Святой Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому Иакова называют братом Господним. По преданию, Иисус явился ему после воскрешения и поставил епископом Иерусалимской церкви.

Иаков вел подвижническую жизнь, служение апостола было трудным – среди ярых врагов христианства. Но он был настолько благоразумен и справедлив, что его уважали не только христиане, но и иудеи.

В должности Иерусалимского епископа он пробыл около 30 лет, за это время распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Видя большое влияние апостола, иудейские начальники решили склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его. Иудеям не удалось заставить апостола отречься и он, а вместе с ним и много христиан были убиты. По мнению иудейского историка Иосифа Флавия, это убийство, среди всего прочего, стало одной из причин падения Иерусалима.

По церковному преданию апостол Иаков составил древнейший чин Божественной литургии.

Какой церковный праздник 29 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 29 декабря

Приметы погоды указывают, холодно или тепло будет в ближайшее время и какой будет весна:

сильный мороз в этот день - холода продлятся до весны;

какая погода стоит - такой и апрель будет;

инея много на деревьях - к теплу.

В народе 29 декабря прозвали Страшный день. По поверьям, в это время везде и всюду гуляет нечисть, поэтому следует быть особо осторожным.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 29 декабря запрещается сквернословить, лениться, завидовать, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: жаловаться на судьбу, отказывать в милостыне и оставлять детей без присмотра.

Что можно делать 29 декабря

В православный праздник сегодня обращаются к святым с любыми молитвами - они считаются главной защитой от зла в это время.

День следует посвятить дому и близким. Также существует обычай сжигать старые вещи - считается, что таким образом можно отвадить от дома несчастье.

Кто отмечает день ангела 29 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Наталья, Анна, Варвара, Марк, Иван, Георгий.

По старому стилю день ангела у Софьи, Петра, Ильи, Николая, Макара, Аркадия, Владимира, Павла, Александра.

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