Что сегодня за праздник / коллаж УНИАН, фото pexels

Сегодняшний день имеет немало обычаев и именинников. Мы рассказали интересные факты про этот день - какой праздник 11 января наступает в Украине и в мире, какие известные люди родились и что запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому православному календарю праздник сегодня церковный день памяти основателя монашества Феодосия Великого. По старому стилю верующие отмечают 11 января праздник в честь Иосифа Обручника и брата Господнего Якова, а также 14 тысяч убитых вифлеемских младенцев.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. Неофициально праздник сегодня в Украине называется Федосев день и посвящен памяти преподобного Федосия.

Из украинских знаменитостей сегодня родились композитор Рейнгольд Глиер, писатель Петр Ванченко, военный и главнокомандующий УПА Василий Кук.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается сегодня праздник Всемирный день "спасибо", посвященный важности благодарности и вежливого общения. 11 января стоит поблагодарить близких за всё хорошее, что они для вас сделали.

Другие мировые праздники - День скетчноутинга, День осведомленности о болезни Педжета, День дружеских секретов.

Из выдающихся мировых личностей в этот день родились художник Франческо Пармиджанино, изобретатель Лоуренс Хаммонд, один из основателей США Александр Гамильтон, химик Альберт Хофманн, певица Мэри Джейн Блайдж.

Что за праздник сегодня / фото ua.depositphotos.com

Что за праздник сегодня по народному календарю

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в церкви, чтобы счастливо его провести. Преподобный Феодосий, которого чтят сегодня, считается покровителем бедных и пожилых людей. Ему можно молиться о благополучии, согласии в семьей, здоровье старших родственников.

На стол в эту дату принято готовить пирожки с луком и зеленью, которые раздают всем родным. А остатки выпечки скармливают домашнему скоту.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

По давним представлениям в праздник сегодня нельзя ругаться с близкими, иначе отношения ухудшатся. Также нежелательно болеть, поскольку будете долго выздоравливать. Поэтому не стоит гулять в людных местах, одеваться не по погоде и пренебрегать мытьем рук.

В эту дату известны такие погодные приметы:

  • Если ударил мороз, то ещё несколько недель будет холодно.
  • Северный ветер предвещает похолодание.
  • День теплый - стоит ждать ранней весны.
  • На окнах появились ледяные узоры - к снегопаду.

Погода 11 января будет прохладной, с дождями и снегом в восточных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому календарюДень ангела 11 января празднуется у Виталия, Владимира, Вольдемара, Иосифа, Михаила, Николая, Степана, Теодора и Федора.

По старому стилю праздник 11 января наступает у обладателей имен Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья.

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