11 января отмечается несколько христианских и светских торжеств.

Сегодняшний день имеет немало обычаев и именинников. Мы рассказали интересные факты про этот день - какой праздник 11 января наступает в Украине и в мире, какие известные люди родились и что запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому православному календарю праздник сегодня церковный день памяти основателя монашества Феодосия Великого. По старому стилю верующие отмечают 11 января праздник в честь Иосифа Обручника и брата Господнего Якова, а также 14 тысяч убитых вифлеемских младенцев.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. Неофициально праздник сегодня в Украине называется Федосев день и посвящен памяти преподобного Федосия.

Из украинских знаменитостей сегодня родились композитор Рейнгольд Глиер, писатель Петр Ванченко, военный и главнокомандующий УПА Василий Кук.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается сегодня праздник Всемирный день "спасибо", посвященный важности благодарности и вежливого общения. 11 января стоит поблагодарить близких за всё хорошее, что они для вас сделали.

Другие мировые праздники - День скетчноутинга, День осведомленности о болезни Педжета, День дружеских секретов.

Из выдающихся мировых личностей в этот день родились художник Франческо Пармиджанино, изобретатель Лоуренс Хаммонд, один из основателей США Александр Гамильтон, химик Альберт Хофманн, певица Мэри Джейн Блайдж.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в церкви, чтобы счастливо его провести. Преподобный Феодосий, которого чтят сегодня, считается покровителем бедных и пожилых людей. Ему можно молиться о благополучии, согласии в семьей, здоровье старших родственников.

На стол в эту дату принято готовить пирожки с луком и зеленью, которые раздают всем родным. А остатки выпечки скармливают домашнему скоту.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

По давним представлениям в праздник сегодня нельзя ругаться с близкими, иначе отношения ухудшатся. Также нежелательно болеть, поскольку будете долго выздоравливать. Поэтому не стоит гулять в людных местах, одеваться не по погоде и пренебрегать мытьем рук.

В эту дату известны такие погодные приметы:

Если ударил мороз, то ещё несколько недель будет холодно.

Северный ветер предвещает похолодание.

День теплый - стоит ждать ранней весны.

На окнах появились ледяные узоры - к снегопаду.

Погода 11 января будет прохладной, с дождями и снегом в восточных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому календарюДень ангела 11 января празднуется у Виталия, Владимира, Вольдемара, Иосифа, Михаила, Николая, Степана, Теодора и Федора.

По старому стилю праздник 11 января наступает у обладателей имен Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян, Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья.

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