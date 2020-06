25 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

25 июня – 176-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 189 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 25 июня 2020

В этот день мир отмечает День моряка или Международный день мореплавателя, Глобальный день «Битлз», Всемирный день витилиго.

В США празднуют День замороженной конфеты, День клубничного парфе, День рукопожатий, День цветного телевидения, День сома, во Вьетнаме - Праздник середины года «Тэт Доан Нго», в Украине - День таможенной службы, в Гватемале - День учителя, на Филиппинах - День посадки деревьев, в Словении, Хорватии - День государственности, в Мозамбике - День независимости, в КНР - Праздник драконьих лодок, в Республике Корея – День начала Корейской войны.

Памятные даты 25 июня, годовщины и события

В 1580 году в этот день была опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.

Читайте такжеЭффектный муссовый торт: как приготовить нежный десертВ 1951 году была показана первая цветная коммерческая телепередача. Компания «CBS» снимала в Нью-Йорке четырехчасовое шоу Артура Годфри, которое передавалось в Балтимор, Филадельфию, Бостон и Вашингтон. Самое интересное, что у телезрителей тогда не было цветных телевизоров, а сама компания владела примерно тремя дюжинами таковых.

В 1957 году была изобретена игрушка «летающая тарелка». Ее придумал американец Уолтер Фредерик Моррисон. Изобретение потом назвали летающим диском «фрисби». Моррисон умер в своем доме в штате Юта в возрасте 90 лет. Впервые свое изобретение он представил публике в 1948 году под названием Whirlo-Way - что-то вроде «путь вращения». Эта штуковина покорила мир.

В 1967 году состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа «Наш мир» передавалась в 24 страны на пяти континентах, 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы «The Beatles», впервые исполнившей песню «All You Need Is Love».

1978 год - этот день считается Днем рождения радужного флага - символа ЛГБТ-движения.

В 2009 году власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеПышные пирожки с картошкой: как приготовить аппетитное блюдоПравославная церковь 25 июня чтит память преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе день называли Петр Солнцеворот. 25 июня завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней. Огородники в этот день рассаживают последнюю рассаду.

Что сегодня нельзя делать

День наполнен обманами. Не стоит проводить помолвку или бракосочетание. Также не стоит гадать на судьбу, потому что можно навлечь беду.

Приметы на 25 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- обильная роса – к богатому урожаю;

- во время дождя тучи белые – может пойти град;

- вечером туман и много росы – хорошая погода продлится долго.

25 июня именины

Именины у Онуфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана и Марии.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram