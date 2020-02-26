Самая вкусная творожная запеканка – как приготовить

Нежная и полезная запеканка с сыром – невероятный десерт, который придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Творожная запеканка – нежное, воздушное и полезное блюдо, от которого в восторге и взрослые, и дети. Она является идеальным вариантом для сытного завтрака или легкого ужина.

Особенно хорош данный десерт в сочетании со сметаной, медом, сгущенкой, сиропом или вареньем. А для ее приготовления можно использовать различные ингредиенты: фрукты, ягоды, цукаты и многие другие.

Классическая творожная запеканка

Творог – 1 кг

Яйца – 3 крупных или 4 мелких

Сахар – 150 г

Манка – 6 ст. л. + 1 ст. л. для обсыпки формы

Сливочное масло – 50 г +1 ст.л. для смазывания формы

Изюм – 4 ст. л.

Соль – щепотка

Ванилин – 1 пакетик (если ванильный сахар – 2 пакетика)

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Изюм промыть и обсушить. Включить духовку разогреваться до 180 градусов.

Творог протереть через сито или хорошенько взбить блендером. Он должен стать кремообразной консистенции.

Отделить белки от желтков. В желтки добавить сахар и ванилин. Растереть желтки с сахаром или взбить блендером до побеления смеси.

Добавить взбитые желтки в творог. Высыпать всю манку. Хорошенько перемешать и отставить смесь на 10 минут – за это время манка набухнет. Затем всыпать изюм. Перемешать.

В белки добавить соль и хорошенько взбить до устойчивой пены. Аккуратно вмешать ложкой взбитые белки в творожную массу. Это следует делать вручную, чтобы максимально сохранить пузырьки воздуха, которые сделают запеканку суфлеподобной.

Масса должна выйти однородной и тягучей.

Форму смазать небольшим количеством мягкого сливочного масла. Обсыпать смазанную форму манкой. Так запеканка не прилипнет к стенкам, когда будет выпекаться.

Вылить в подготовленную форму творожную массу.

Сливочное масло растопить. Распределить по поверхности половину растопленного сливочного масла.

Накрыть запеканку фольгой и отправить в духовку на 30 минут. Через это время снять фольгу и, не снижая температуры, выпекать запеканку еще 20 минут, она должна зарумяниться.

Горячую запеканку полить оставшимся маслом, нанося его кисточкой. Так корочка станет мягкой и ароматной.

После того, как запеканка остынет, нарезать и подавать.

Запеканка с сыром в мультиварке

Творог – 500 г

Яйца – 5 шт.

Сметана – 100 г

Сахар – 150 г

Манная крупа – 2 ст. л.

Ванилин – щепотка

Творог протереть через сито или блендером. Лучше всего брать домашний творог, не сухой и не кислый. Смешать его со сметаной (или домашним йогуртом) и манной крупой с помощью миксера.

4 яйца и 1 белок взбить с сахаром и ванилином в густую устойчивую пену. Добавить в творожную массу.

Чашу мультиварки смазать маслом или положить на дно силиконовый коврик. Аккуратно вылить творожную смесь. Оставшимся желтком смазать поверхность при помощи кулинарной кисточки.

Включить режим "Запекание" на 30 минут при закрытой крышке. После звукового сигнала крышку не открываем еще минут 20-30. Проводим лопаткой вдоль стенок чаши и вынимаем запеканку с помощью чаши для варки на пару.

Подавать творожную запеканку можно с любым вареньем или другой любимой поливкой.

Творожная запеканка на крахмале

Творог – 400 г

Сахар – 5 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Крахмал – 2 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Ванильный сахар – по вкусу

Соль – по вкусу

Растительное масло – 1 ч. л.

Отделить желтки от белков. Желтки отложить на потом, а к белкам добавить соль. Взбить белки в пышную пену.

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Творог со сметаной выложить в миску для теста.

Сыр взбить блендером. Если нет блендера – пропустить его пару раз через сито, а дальше перетирали ингредиенты с помощью венчика или силиконовой лопатки.

Добавить в творог желтки и сахар. Перетереть все до однородности. Добавить ванильный сахар и крахмал. Хорошо перемешать-перетереть.

Добавьте в сырную смесь взбитые белки.

Немного смазать форму для запеканки растительным маслом. Выложить творожную массу в форму и разровнять.

Выпекать в заранее разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.

Готовой запеканке дать немного остыть-окрепнуть в форме и только потом вынимать и перекладывать на красивое блюдо.