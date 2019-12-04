Сегодня отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы – чего нельзя делать

В этот день верующие чтят память о том, как святые Иаоким и Анна привели свою дочь Марию в Иерусалимский Храм.

Украинские православные сегодня отмечают особый день – Введение во храм Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии.

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В этот день верующие чтят память о том, как святые Иаоким и Анна привели свою единственную и долгожданную дочь Марию в Иерусалимский Храм, посвятив ее Господу.

Согласно священному писанию, с того дня Дева Мария жила при Храме, проводя свои дни в служениях и молитвах. До того самого момента, как ее обручили праведному Иосифу.

В православном календаре этот праздник считается двунадесятым – то есть одним из тех, который догматически связан с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы Девы Марии.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – дата

В православном календаре День введения во храм Пресвятой Богородицы не является преходящим праздником, то есть его дата от года к году неизменна. Восточные православные церкви отмечают этот день 4 декабря по новому стилю.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – что означает

Этот праздник является одним из самых древних у христиан. О нем уже в IV веке упоминал святитель Григорий Нисский, а в VIII веке с проповедями на Введение выступали Константинопольские патриархи Герман и Тарасий.

Традиционно Введение во храм Пресвятой Богородицы символизирует предвестие благоволения Господа к человеческому роду и обетование пришествия спасителя.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – приметы и традиции

За многовековую историю этого праздника в народной памяти сформировалось множество связанных с ним поверий. Приметы на Введение во храм пресвятой Богородицы касаются главным образом погоды.

Наши предки верили, что по погоде на Введение можно было предсказать, какой будет грядущая зима. Заморозки – к лютой зиме, теплый день – к мягкой. Если снег выпал до Введения – значит быстро сойдет, если после Введения – будет лежать до весны.

Считалось, что при наступлении ранних холодов в этот день вода начинает крепко замерзать, и можно уже не боясь ступать на заледеневшие водоемы.

Накануне Введения в храмах совершается всенощное бдение, а в сам праздник – торжественная служба. В день Введения во храм было принято приводить детей в церковь на первую исповедь.

В то же время, в городах и селах начинали работать шумные ярмарки, а освободившиеся от полевой работы крестьяне ходили друг к другу в гости.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – что нельзя делать

С этим праздником связан также ряд религиозных запретов и суеверий. На Введение нежелательно заниматься тяжелым трудом, стиркой, шитьем, уборкой и другими домашними делами. Считалось, что в день Введения и после него нельзя копать землю – это может привести к неурожаю.

Нежелательно было давать деньги в долг, сквернословить и ругаться. Хозяева, принимающие гостей, в этот день следили за тем, чтобы первым в дом зашел мужчина, а не женщина.

Введение во храм пресвятой богородицы – что можно есть

Праздник приходится на большой Рождественский пост, но в этот день разрешается есть рыбу и пить вино.

Введение во храм пресвятой богородицы – молитва

О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли,

прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному!

Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства.

Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего,

да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим

и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя.

Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего,

в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем,

помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом.

Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми,

наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси,

да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие.

Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию,

облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею

одеяние брачное души своея и елей доброделания,

да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему,

Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския,

идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти

всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда,

ныне и присно, и во веки веков. Аминь.