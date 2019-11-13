Церковные праздники 2020 в Украине: календарь церковных праздников
2020-й уже на носу, поэтому УНИАН расскажет Вам, когда в следующем году будем отмечать Пасху, Троицу и другие церковные праздники.
Так, среди церковных праздников выделяют переходящие (которые отмечаются в разную дату каждый год) и непереходящие (их дата фиксирована).
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Переходящие, например, Пасха и Троица. Среди непереходящих - Рождество, Покров, Крещение.
Церковные праздники в январе 2020
6 января, понедельник – Сочельник, окончание Рождественского поста
7 января, вторник – Рождество Христово
14 января, вторник – Обрезание Господне
19 января, воскресение – Богоявление, или Крещение Господне
25 января, суббота – День великомученицы Татьяны или Татьянин день
Календарь церковных праздников в феврале 2020
15 февраля, суббота – Сретение Господне
Март 2020: церковные праздники
1 марта – Прощеное воскресенье
2 марта, понедельник – начало Великого поста
22 марта, воскресенье – Сорок святых или День всех святых
30 марта, понедельник – День святого Алексея, или Теплого Алексея
Церковные праздники в апреле 2020
7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
19 апреля, воскресенье – Пасха, или Светлое Воскресение Христово
Май 2020, какие церковные праздники отмечаются
6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца
22 мая, пятница – День Николая Чудотворца
24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
28 мая, четверг – Вознесение Господне
Церковный календарь на июнь 2020
7 июня, воскресенье – Святая Троица, или Пятидесятница
Церковные праздники в июле 2020 года
7 июля, вторник – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
12 июля, воскресенье – День святых апостолов Петра и Павла
Август 2020, какие праздники отмечает церковь
2 августа, воскресенье – Ильин день
14 августа, пятница – Медовый Спас, или Маковея
19 августа, среда – Преображение Господне или Яблочный Спас
28 августа, пятница – Успение Пресвятой Богородицы
29 августа, суббота – Ореховый Спас
Сентябрь 2020
11 сентября, пятница – Усекновение главы Иоанна Предтечи
19 сентября, суббота – Михайлово чудо
21 сентября, понедельник – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября, воскресенье – Воздвижение Креста Господня
30 сентября, среда – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии
Октябрь 2020
14 октября, среда – Покров Пресвятой Богородицы
Ноябрь 2019
7 ноября – Димитриевская родительская суббота
10 ноября, вторник – Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)
21 ноября, суббота – День святого Михаила
28 ноября, суббота – начало многодневного Рождественского поста
Декабрь 2020
4 декабря, пятница – Введение в храм Пресвятой Богородицы
7 декабря, понедельник – День памяти великомученицы Екатерины
13 декабря, воскресенье – День святого Андрея Первозванного
17 декабря, четверг – День великомученицы Варвары
18 декабря, пятница – День преподобного Саввы
19 декабря, суббота – День святого Николая
22 декабря, вторник – День святой Анны
Церковные многодневные посты в 2020 году
2 марта - 18 апреля - Великий пост
15 июня - 11 июля - Петров пост
14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября 2020 года - 6 января 2021 года - Рождественский пост