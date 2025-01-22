'ВСУ закрепятся в Курской области. Нет ни единого шанса нас выбить', - астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким февраль будет для Украины, что будет происходить на фронте, закрепятся ли ВСУ в Курской области, и что будет с валютой.

Влад, расскажите, что нас ждет в феврале? Какие события будут происходить в Украине, на фронте?

Самое скорое событие, о чем пишут многие, что это собираются планеты на небе, но это не будет парад планет, а это некая такая будет связка планет, которая называется полная чаша. Это когда планеты выстраиваются в одном секторе в небе, но это не парад планет.

Парад планет — это когда все планеты в одном знаке, а это как бы в одном секторе в разных знаках Зодиака. Такое расположение на небе говорит о том, что действительно многое может меняться. Всегда, когда происходит такая ситуация, то мир резко может каким-то образом преобразовываться.

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Ну и старый порядок мира может быть устранен. Как это было в свое время при Рональде Рейгане. Тогда тоже собрались планеты в один ряд, после чего был уничтожен Советский Союз.

И вот такое соединение планет наблюдалось в 1982 году, там чуть ли не случилась ядерная война после этого, затем сбили корейский самолет, ну а после чего было нефтяное эмбарго и уничтожение Советского Союза.

Сейчас могут быть вот такие санкции против Роснефти и против Лукойла, что полностью уничтожат всю нефтяную сторону Российской Федерации.

Поэтому ждите больших санкций от Дональда Трампа в феврале. Также планеты говорят о том, что победит сильнейший, а сильнейший на данный момент — это Америка.

Продолжит ли Россия обстрелы в феврале?

Они не только не закончат, а будут масштабировать, еще будет усилено практически тратить все свои оставшиеся ракеты, которые только могут быть. Особенно сейчас ждите прилетов на день рождения Владимира Зеленского в конце января и феврале.

Все будет происходить очень конкретно, жестко. Но я не вижу, что каким-то образом война может остановиться до мая.

Ceasefire (прекращение огня, - УНИАН), если и будет, то не раньше мая.

А какие города в зоне риска?

Номер один — это Кривой Рог, будут обстреливать Киев, бомбить по Львову, по Львовской области будут наноситься мощные удары. Также Днепр будет просто уничтожаться, и Запорожье будет страдать очень серьезным образом. Сумы будут очень подвержены опасности. В Харькове и Херсоне будет продолжаться сложная ситуация.

Также будут страдать Одесса, Винница и Хмельницкий.

На инаугурации Трампа заметили Юлию Тимошенко, хотя в последнее время о ней особо ничего не было слышно. Значит ли это, что она хочет вернуться в политику? И может ли она баллотироваться в президенты Украины?

Она из политики и не выходила, в общем-то, она там оставалась. Ее партия бьется до сих пор в парламенте. И она будет продолжать. Но это лучшее, что может быть для Зеленского - спарринг-партнер Юлия Тимошенко. Во втором туре он легко ее обыграет. Поэтому она супер классная, если она пойдет в президенты. И Зеленский будет от этого очень счастлив. Потому что шансы выиграть выборы у нее нулевые.

А есть ли у нее в целом шансы стать президентом Украины? Может быть не на этих выборах, а на следующих? Она же много раз пыталась.

У нее был единственный шанс в 2010 году, когда Янукович был. В общем, она практически выиграла эти выборы. Просто подписывали выборы в восточных регионах, и победил Янукович. Поэтому это был ее последний звездный шанс. Больше шансов у нее не будет.

Что будет происходить на фронте в ближайшее время?

Максимум, что враг будет пытаться взять Покровск. Враг может окончательно нас выбить из Часового Яра. Он будет стремиться взять штурмом Купянск. Ну, главная его цель – это Купянск и Покровск. Вот эти два города.

Есть такой Нью-Йорк, наш город украинский. Там тоже могут быть сложные ситуации. Торецк. В общем, да. Все сложно. Единственное, что если не будет сeasefire весной, то наши потом уже весной пойдут в контрнаступление.

Ну, и Сырский уже проговорился, что не может быть мирного, хорошего соглашения, если армия все время в обороне. То есть нужно контратаковать. Но пока Трамп ведет переговоры с Китаем и с Москвой, это значит, что пока мы в контратаку идти не будем. А дальше посмотрим.

На данный момент самое главное – сдерживать врага. Максимум все, что он может, он уже показал. Они будут там, не знаю, 5 квадратных километров отвоевывать в неделю. Это максимум на что они способны.

Закрепятся ли ВСУ в Курской области на момент переговоров?

Да, они железно закрепятся. Нет ни единого шанса выбить нас. Суджа будет наша всегда.

Скажите, пожалуйста, сколько ресурсов еще имеет Россия для того, чтобы вести войну?

Если они не объявят всеобщую мобилизацию, у них ресурсов хватит до лета. Если ее не объявят, произойдет переворот. Конечно, уже окончательно и бесповоротно скинут Путина. Поэтому либо так, либо так власть будет сломлена. Тем более, я всегда говорю, в год Змеи всегда происходит падение режима. То царя убивают в 1881 году, Александра II, то Сталина отравляют в 1953 году, то Берлинская стена падает в 1989 году, и происходит вывод войск из Афганистана.

Будет классно, если в год Змеи Россия выведет свои войска из Украины и сбросит свою мафиозную структуру "Озера", власть, которую они захватили, запугав Ельцина, что они его посадят.

Потому что КГБ еще в те времена полностью было соткано и связалось с мафией из Петербургского двора. Главная ошибка Ельцина была, что он назначил Путина этим самым директором ФСБ. Ну вот, и поплатился за это. Путин нашел все, все оборудки Ельцина. Так что мафиозная структура "Кооператив "Озера" пойдет в 2025 году. Мы не увидим ни Патрушева, ни Ротенберга, ни других. С ними все пойдут в лето.

Что будет с мобилизацией в Украине? Кто точно пойдет в армию с 1 февраля?

Такой широкомасштабной, как раньше, уже не будет. На улицах, как ловили, так и будут ловить. Ничего не изменится абсолютно, так что такая ситуация. Инвалидов 2-й и 3-й групп тоже будут отправлять на фронт, придется им техосмотр проходить повторно. Потому что многие там скупили, подкупили и так далее.

Что будет с долларом?

Украина перейдет в формирование своей валюты на евро, и теперь будет зависеть от курса евро. Если евро будет сильно расти по отношению к доллару, значит и курс гривны сильно упадет.

Все будет зависеть от того, как себя будет вести евро по отношению к доллару. Сейчас евро падает по отношению к доллару, значит гривна будет ослабляться. Если вдруг евро начнет расти по отношению к доллару, значит гривна не будет особо падать.

Мой прогноз, что ниже 50 гривен за доллар не упадет до конца года.

А выгодно ли инвестировать в криптовалюту Трампа и его жены?

Как показала практика, можно обанкротиться, потому что, те, кто вложился в криптовалюту Трампа три дня назад, были все в шоколаде, а кто уже вложился два дня назад, все уже прогорели. Его криптовалюта упала в два раза со дня инаугурации. Так что это игра, как говорится, на какую лошадку поставишь, и еще неизвестно, как она добежит до конца. Поэтому это все большие риски, и играть в эту игру могут только те люди, у кого есть деньги. А если у тебя их нет, ты живешь от зарплаты до зарплаты, то нет смысла даже, в общем-то, играть в эту штуку.

Вы говорили о том, что могут быть перемены во власти России. А что будет во власти Украины происходить в ближайшее время?

Ничего не произойдет. Пока Покровск не сдан, наш главнокомандующий Сырский не поменяется. Он как бы сидит на штыках. Если он сдаст Покровск, то, скорее всего, могут его уволить. Но будут большие изменения в команде Зеленского после Нового года. Многие его помощники, министры или еще кто-то могут уйти, какие-то другие люди придут, но обновление будет происходить, как всегда, в команде Зеленского после Нового года. Обычно это февраль-март.