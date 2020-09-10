Главный совет, который дают эксперты, это оставаться спокойным даже в сложных ситуациях.

С 9-го сентября началось опасное ретроградное движение Марса. Он пробудет ретроградным до 14 ноября. Астролог Василиса Володина предупредила о возможных неприятностях, которыми грозит этот период.

Об этом пишет slovofraza.

Как избавиться от проблем в период с 9 сентября по 14 ноября

Главный совет, который дают эксперты, это оставаться спокойным даже в сложных ситуациях. Это поможет сохранить удачу и не доводить положение до точки невозврата.

Читайте также"Главную миссию уже выполнил": астролог рассказала о президентстве ЗеленскогоОчень важно будет бороться с обидами. Астрологи считают, что в период ретроградности Марса в 2020 году важно будет оставаться великодушными и научиться прощать. Если на каждый выпад со стороны окружающих отвечать местью или незамедлительным негативом, то эти два месяца могут подорвать ваше душевное равновесие и даже здоровье, но в итоге не принести вам выгоды.

Также в период ретроградного Марса нежелательно отправляться в дальние поездки и менять работу.

Каким знакам Зодиака придется проявлять максимальную осторожность

К ним относятся Овен, Телец, Рак, Лев, Стрелец и Водолей. Звезды призывают эти знаки бороться с соблазнами и не рисковать зря.

Рыбам и Весам необходимо более тщательно планировать дела, не откладывая ничего на потом. Близнецам и Стрельцам не стоит провоцировать окружающих людей на негативные эмоции. Девам и Козерогам нужно больше отдыхать.

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Автор: УНИАН