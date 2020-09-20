Начинается хороший период для решения конфликтов и разногласий, так как Солнце в Весах любит гармонию, и стремиться достичь равновесия.

Относительно спокойная неделя, стремление к гармонии присутствует у многих людей. 22 сентября Солнце переходит в знак Весы. Солнце в Весах теряет свою силу и очень ослаблено – статус падения. Это может выражаться в падении жизнеспособности, небольшой проявленной энергии, снижении личностной силы, желанию самоутвердиться за чужой счет.

Читайте такжеРетроградный Марс: астролог рассказала, какие знаки Зодиака попадут под ударВ то же время возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремление к познанию искусства, хочется творить и создавать красоту и красивые вещи, как во внешнем мире, так и во внутреннем. Начинается хороший период для решения конфликтов и разногласий, так как Солнце в Весах любит гармонию, и стремиться достичь равновесия. Повышается спокойствие, умиротворенность, уравновешенность, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

"Всему свое время" – этот принцип поможет вам выйти из сложных ситуаций. Ваша психическая сила требует выхода. Если этого не происходит, то из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции на происходящие события, возможно возникновение психосоматических осложнений. Но при разумном подходе к возникающим обстоятельствам, можно многое изменить в своей жизни. Период подходит для корректировки и пересмотра своей деятельности, социальной активности. Стоит обращать внимание на то, что говорят представители старшего поколения, руководители. Они могут вам дать ценный совет, их опыт поможет вам избежать неудач. Неделя неблагоприятна для посещения официальных инстанций.

Телец

Обстоятельства складываются подходящим образом, чтобы устранить противоречия. Личные взаимоотношения могут проходить испытания на прочность, так как многие люди становятся критичными, несдержанными на слова, часто свойственны крайности в решениях и поступках. Могут измениться планы относительно поездок, командировок, но это хорошая возможность пересмотреть целесообразность ваших планов, правильно распределить время и очередность дел. В течение недели, вы часто находитесь в центре, получаете восхищение окружающих. Поэтому, чтобы использовать максимально возможности этого периода, необходимо идеально выглядеть, не жалеть денег на внешнее обустройство.

Близнецы

Многое получается легко, без препятствий, но с другой стороны, обилие гармоничных аспектов порождает лень. Часто получается так, что люди при всех благоприятных аспектах, принимают это как данность и сильно расслабляются. В результате – потеря шансов и возможностей из-за лени. Начинается хороший период для исследований, в том числе, для решения деловых и финансовых вопросов, а также страхования, долгов, алиментов, наследства. Возможно поступление тайной информации, необычных известий, прошлые события могут напомнить о себе. Подходящее время для любого вида деловой и умственной деятельности, для переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок.

Рак

Главный акцент в ближайший лунный месяц будет стоять на темах работы, карьеры и здоровья. Уверенность и комфорт сейчас, в первую очередь, зависит от ясности и порядка - не только в вещах, но и в мыслях, эмоциях. Это поможет поддерживать себя в ресурсных и функциональных состояниях. Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми: отсутствие взаимопонимания, заблуждения и сомнения станут основными пунктами разногласий. Снижена способность к объективной оценке происходящего, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Способность восприятия, усвоения получаемых знаний, память также могут быть снижены.

Лев

Большое значение в этот период уделяется вопросам, связанным с вопросами коммуникации и общения. Множество хлопот и мелких дел, не оставляет место празднику. Много времени занимают разговоры о здоровье, сбор информации или консультации со специалистами в этих областях. Активизируются вопросы, связанные с работой, могут измениться ваши обязанности или направление деятельности. Категоричность и требовательность должны уйти на второй план. В этом случае вы сможете решить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени. Благоприятный период для любых дел и для взаимоотношений, но старайтесь выслушивать оппонента, строить свою беседу так, чтобы партнёру было комфортно.

Появляются возможности улучшить свои деловые, социальные, финансовые взаимоотношения, сделать их более эффективными, устраняя все, что мешает. Открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Отодвинутые на длительный период дела, в течение недели могут быть благополучно разрешены. Так же это будет благоприятное время для планирования долгосрочных проектов. Можно ожидать поощрения от начальства, повышения в должности, благорасположения влиятельных лиц, обретение покровителей. Удачно реализуются обращения в официальные инстанции. Возможен определенный прогресс в материальном отношении. Подходящее время для решения юридических дел, правовых вопросов.

Весы

Вы способны любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех заинтересованных сторон. Красивые слова и поступки, внешняя уступчивость и то, что называют хорошими манерами, позволяют добиваться от людей желаемого. Возрастает талант управления людьми посредством слова, вы способны воздействовать на большие коллективы людей. В этот период вы становитесь несколько зависимыми от эмоций и привязанностей, становитесь пристрастными, поэтому при выборе может отдать свой голос любимчику. Но стоит в деловой сфере все же ориентироваться на взаимную выгоду и пользу, ориентироваться на профессиональные качества человека, это поможет избежать ошибок и сожалений.

Скорпион

Если правильно использовать возможности этого периода, сконцентрироваться на целях, их корректировке, то ваша сила воли, изобретательность и напор, возросшие в этот период, дадут вам возможность многое изменить в жизни и удачно решить ключевые задачи. Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного. Подходящее время для обращения в официальные органы, государственные структуры. Период благоприятен для того, чтобы улучшить, качественно изменить свои любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе мешает вашему развитию.

Стрелец

Наступает благоприятный период внутренней уравновешенности и гармонии. Дружеские отношения станут еще доверительнее, обеспечен успех в общественной жизни, а также в любовных отношениях, все будет склоняться в положительную сторону. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам. Чтобы полностью использовать этот благоприятный период, необходимо как можно больше находиться в обществе других людей. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Возможна прибыль, небольшие премии от начальства. Для поправки здоровья, укрепления бодрости духа и душевных сил, снятия напряжения и накопившихся негативных эмоций, хорошо бы посетить зрелищные мероприятия.

Козерог

Возможны неприятные известия, неразбериха в служебных вопросах, нарушение трудового распорядка, транспортные проблемы, мелкие неудачи расшатывают нервную систему. Увеличивается вероятность неправильного распределения средств. Активизируются вопросы перераспределения собственности или доходов, работы достаточно много, хотя нельзя сказать, что неделя легкая, зато продуктивная. Подходящее время для серьезных разговоров с партнерами, особенно в профессиональной сфере. Важно не предъявлять к окружающим вас людям, слишком завышенные требования, иначе можно потерять их симпатию и уважение. Дискуссии могут быть очень конструктивны, если хватит интеллектуальных и психических сил, не доводить процесс до конфликтов.

Водолей

Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений. Но будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с сильным сопротивлением других мнений и интересов. Если вы преодолеете это напряжение и грамотно ответите на провокационные вопросы, вы получите серьезное продвижение в карьере и признание коллектива. Хорошее воздействие в этот период оказывает занятие спортом и активным отдыхом. Также, это благоприятный период для любовных свиданий. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола.

Рыбы

Благоприятный период для творческой работы, гармонично проходят объяснения с любимым человеком. Хороший период для устранения противоречий, налаживания взаимоотношений с родными и близкими. Возможно поступление тайной информации, необычных известий. Любой вид деловой и умственной деятельности, переговоры с влиятельными людьми, обсуждения и выступления, приносят результаты. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Значительно повышается ваша уверенность и надежность, а также появляются шансы для удачного завершения работ и проектов. Вам открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Это период, когда успех зависит от вашей выдержки, спокойствия и концентрации.

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Автор: Ольга Броскова