После начала октября в жизни трех знаков Зодиака наступает переломный момент: чувство внутренней пустоты уходит, уступая место теплу, поддержке и новым связям. Луна в Рыбах помогает осознать, как сильно мы нуждались в душевной близости, и напоминает, что даже одиночество имеет свой конец, пишет YourTango.

Период изоляции подходит к завершению. Под влиянием этого мягкого лунного транзита Вселенная словно отвечает на наши внутренние просьбы - открывая путь к тем, кто готов подарить дружбу, участие и любовь. Для трех знаков Зодиака 4 октября становится днем, когда появляется долгожданный свет - напоминание о том, что мы не одни.

Рак

Для Раков наступает время душевного облегчения. Луна в Рыбах наполняет сердце спокойствием и помогает почувствовать заботу близких. 4 октября вы можете узнать, что кто-то давно думает о вас или хочет восстановить контакт. Это день, когда приходит осознание: одиночество было лишь временной тенью.

Ваша природная чуткость усилится, и вы станете особенно отзывчивыми к доброте других. Даже малейшие проявления внимания принесут радость и тепло. Постепенно вы возвращаете себе ощущение поддержки - рядом по-прежнему есть те, кто вас любит и ждет.

Козерог

Этот лунный цикл помогает Козерогам выйти из состояния внутренней закрытости и вновь почувствовать связь с окружающими. 4 октября вы понимаете: одиночество может быть полезным, но оно не должно управлять вашей жизнью.

Неожиданная поддержка старых друзей напомнит, что вы вовсе не одни. Позвольте себе принять это - ведь истинные связи никуда не исчезли. Под влиянием Луны в Рыбах сердце открывается, и становится видно, сколько тепла и любви все еще вокруг вас.

Водолей

Для Водолеев этот день станет возвращением к искренности и эмоциональной близости. Вы могли сознательно отдалиться от людей, чтобы разобраться в себе, но теперь чувствуете, что пришло время снова впустить тепло в свою жизнь.

4 октября Луна в Рыбах смягчает холод дистанции и наполняет пространство ощущением настоящего единства. Вы замечаете, что одиночество тает, уступая место связи, которая питает душу. Позвольте себе это чувство - оно искренне и живо, как сама жизнь.

