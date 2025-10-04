Наступает период, когда все начинает налаживаться.

Для представителей этих знаков Зодиака гороскоп на октябрь 2025 будет особенным. Этот месяц обещает стать временем долгожданных перемен к лучшему. После месяцев, наполненных астрологическими напряжениями и ретроградными планетами, наконец наступает период, когда все начинает налаживаться, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Тем, кто принадлежит к этим трем знакам, могло казаться, что весь год шел тяжело: личные проблемы, утомительная работа, ощущение застоя. Однако звезды советуют не сдаваться - впереди вас ждет мощный подъем и новые возможности.

Козерог

Октябрь 2025 года станет для Козерогов временем побед и признания. Астролог Элизабет Бробек отмечает, что представители этого знака вступают в "период успеха", когда их старания и труд наконец будут замечены. Если раньше вы чувствовали, что остаетесь в тени, теперь ситуация изменится - ваши достижения окажутся в центре внимания.

Астролог также указывает, что месяц принесет перспективы, связанные с путешествиями, и любые начинания, стартующие в это время, обещают быть особенно удачными. Эти успехи могут укрепить ваши социальные связи: появятся новые влиятельные знакомые, а контакты с нужными людьми помогут продвинуться по карьерной лестнице или даже обрести популярность.

Телец

Для Тельцов октябрь откроет один из самых гармоничных периодов года, особенно в сфере личных отношений. Несмотря на разочарования последних месяцев, звезды готовят для вас приятные сюрпризы - этот месяц станет временем романтики и внимания. Вас ждут новые знакомства, приглашения на интересные события и возможность встретить человека, который изменит вашу жизнь.

По словам Бробек, представители знака почувствуют, что их привлекательность и обаяние усиливаются, а интерес со стороны окружающих возрастает. Даже если любовь не является приоритетом, вас ждет расширение круга общения и появление людей, которые вдохновят и поддержат. Кроме того, любые творческие начинания, стартующие в октябре, будут иметь долгосрочный успех к весне.

Дева

Для Дев октябрь станет периодом внутреннего и внешнего расцвета. Энергия месяца будет течь плавно и гармонично, позволяя вам чувствовать уверенность и спокойствие. Бробек отмечает, что представители знака будут притягивать внимание, становясь более заметными и востребованными как в профессиональной, так и в личной сфере.

В октябре Дев ждет расширение круга общения и появление новых связей, включая возможные романтические отношения, которые могут перерасти во что-то серьезное. Но даже если романтика не в приоритете, знакомства этого периода окажутся ценными - они помогут вам расти, раскрывать новые грани личности и чувствовать себя увереннее. Не избегайте публичных мероприятий: именно в общении вас ждут лучшие возможности месяца.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вскоре начнут жить на полную, как всегда мечтали.

Вас также могут заинтересовать новости: